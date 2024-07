Adele sta pensando di ritirarsi dalla musica

“ Non ho alcun progetto che riguardi nuova musica ”. In un’intervista rilasciata all’emittente tedesca ZDF, Adele ha rivelato di voler intraprendere un percorso diverso. “Voglio prendermi una lunga pausa e penso di voler fare altre cose creative. Solo per un po’”. In attesa di ulteriori decisioni, nel mese di agosto la cantante sarà impegnata in dieci concerti estivi a Monaco di Baviera, che si terranno in uno stadio pop-up con 80 mila posti appositamente progettato per gli eventi. Il 23 novembre, a Las Vegas, concluderà invece la residenza Weekends With Adele, iniziata nel novembre 2022.

“Non ho ancora nulla da dire"

Adele non partecipa a un tour mondiale dal 2016-2017, organizzato dopo l’uscita dell’album 25. Negli ultimi due anni, l’artista si è comunque esibita in cento spettacoli dal vivo che l’hanno fatta sentire come se il suo “serbatoio fosse piuttosto vuoto”. Tra un disco e l’altro, la cantante ha scelto in ogni caso di concedersi alcuni periodi di lontananza dal pubblico, che sono diventati sempre più estesi nel tempo, a partire dai tre anni tra il debutto con 19 nel 2008 e 21 nel 2011, fino ai quattro anni per 25 nel 2015, per concludere con sei anni per 30 del 2021. Ora una nuova pausa sembra nell’aria. “Non ho ancora nulla da dire. Non ci ho nemmeno pensato. Devo aspettare di sentire qualcosa. Se mi viene l’ansia, allora so che devo andare in studio, e in questo momento sono l’opposto dell’ansia”, aveva dichiarato lo scorso dicembre a Hollywood Reporter. Nella stessa intervista, Adele aveva accennato alla volontà di intraprendere un’avventura cinematografica, ma “il tizio di cui sarebbe il film non è mentalmente pronto a scriverne la sceneggiatura. Ogni tanto glielo chiedo, ma non è ancora pronto. Ma è l’unico ruolo che vorrei. Perché penso che lo farei bene. Penso che sarei davvero, davvero, davvero brava”. A gennaio, durante uno degli show a Las Vegas, la cantante ha invece detto al pubblico: “Non credo che scriverò un album per un bel po’ di tempo”.