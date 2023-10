Adele ha smesso di bere ma confessa: "Bevevo 4 bottiglie di vino"

" La sobrietà è noiosa ", ha detto Adele , spiegando di aver smesso di bere da tre mesi . Perché, sebbene abbia deciso di allontanarsi dall'alcol dopo il lockdown, solamente la scorsa estate è riuscita a smettere di bere per davvero. La pandemia ha infatti acuito un problema di cui già in passato aveva sofferto ("Quando avevo vent'anni ero quasi una vera e propria alcolista", ha confessato), e di cui più volte ha parlato. Lo scorso marzo, sempre dal palco di un concerto, aveva raccontato ai fan di aver perso 45 chili proprio eliminando l'alcol. Una decisione presa dopo la morte del padre, scomparso a soli 57 anni nel maggio del 2021 per via di un cancro all'intestino. Sebbene stare senza alcol sia un po' noioso, secondo la cantante, è proprio quando si allontana dalla bottiglia che ammette di poter far pace con se stessa .

Adele e la depressione

Non solo ha lottato contro l'alcol, Adele. Negli anni scorsi, la cantante ha sofferto anche di disturbi di salute mentale. Più volte nel corso della sua vita si sono verificati episodi depressivi, soprattutto dopo la nascita del figlio Angelo. La cantante ha sofferto infatti di depressione post-partum, come dichiarato in un'intervista con Vanity Fair nel 2016. "Mi sentivo inadeguata", ha spiegato. Si sentiva sotto pressione, non capiva che tipo di genitore volesse essere. Poi ne è uscita, grazie soprattutto alla terapia (che di recente ha ripreso). Sebbene sia piuttosto riservata, Adele ha dunque sempre parlato ai suoi fan con onestà, provando a non farli sentire soli, e sensibilizzandoli sui temi che più le stanno a cuore.

Pronta a diventare di nuovo mamma

Dopo il divorzio da Simon Kolacki, padre di suo figlio Angelo (11 anni), Adele ha ritrovato l'amore accanto a Rich Paul, agente sportivo tra i più potenti degli Stati Uniti.

"Voglio diventare di nuovo mamma presto", ha detto nel corso della residency di Las Vegas, confessando di aver già stilato elenchi di potenziali nomi per bambini. "Ogni volta che vedo un nome che mi piace, lo scrivo sul mio telefono", ha confessato. Per poi rivelare di essere una fan dei nomi maschili dati alle femmine (Rich, ad esempio, ama il nome Parker).

La cantante ha reso pubblica la sua relazione nel 2021. “Non sono mai stata innamorata in questo modo", ha confessato. Scatenando successivamente le voci di un fidanzamento, per via dell'enorme diamante comparso al suo dito.

Peraltro già l'anno scorso, durante un’apparizione al Graham Norton Show, Adele aveva annunciato che le sarebbe piaciuto dare il benvenuto a un altro bimbo nel corso del 2023. Per il 2023 è ormai tardi, ma chissà che nel 2024...