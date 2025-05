Emis Killa e Lazza, è uscito il singolo In auto alle 6:00. Il testo

IL TESTO

Non so perché

Ogni volta te ne vai

Io non voglio rincorrerti mai

Ogni volta che vai tu

Ti ho scritta parola d’amore

Le parole più nere

In entrambi mentivo

Ma suonavano vere

Questa storia è una serie

Col finale a puntate

Gli altri stanno a vedere

Noi con le armi puntate

E mi sparerai

Per vedermi cadere

Siamo il cinema crime

Che non da no alla tele

Se mi dedicherai

Delle lacrime vere

Non le potrò vedere

Come pagine nere

E non mi manchi mai

Neanche quando fai la stronza

Neanche quando te ne vai

Dici che la pagherò

Ti amo come il crimine

Ti odio come la police

Quando ho bisogno di te

Ma dimmi perché

Non ti ho mai dedicato una lacrima

Ma so quello che voglio da te

Mi hai piantato un coltello nell’anima

E adesso che vuoi

Dimmi perché

Quante volte mi maledirai

Farsi male è una cosa che capita

Fermi in un replay

In auto alle 6

L’ultima cosa che vorrei

È perdere te

Piaggi di Guliver

Nel dietro di una Culinar

Stavo ordinando una cruditè

Ma col fare di un hooligan

Infelice ma al culmine

Quasi come da nullità

So che speri in un fulmine

Che dal nulla mi punirà

Io lo so che

Non lo ammetterai

Ma l’anima mia

Come fosse il tuo trofeo

Io mi volterò

E tu non ci sarai

Come col mito di Orfeo

Sono ancora qua come chi

Non ha trovato una sfolta

Calendario mio nuovo EP

Segna la tua luna storta

Non so come mai

Do ancora la caccia ai miei demoni

Come in Devil May Cry

Non dirmi mai bugie

Non mi piace la vibe

Ma sai che se lo chiedi

Spengo pure il red light

Ma dimmi perché

Non ti ho mai dedicato una lacrima

Ma so quello che voglio da te

Mi hai piantato un coltello nell’anima

E adesso che vuoi

Dimmi perché

Quante volte mi maledirai

Farsi male è una cosa che capita

Fermi in un replay

In auto alle 6

L’ultima cosa che vorrei

È perdere te

Non so perché

Ogni volta te ne vai

Io non voglio rincorrerti mai

Ogni volta che vai tu