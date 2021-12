Adele, la "trasformazione" in un beauty tutorial su YouTube

Adele , sotto le sapienti mani della make-up artist Nikkie de Jager meglio conosciuta come Nikkie Tutorials , ha discusso del suo nuovo album in un video di circa trenta minuti pubblicato su Youtube. La cantante, 33 anni, ha dichiarato di essere solita bere per rendere più accettabili le altre persone alle feste: " Normalmente bevo per rendere interessanti di altri individui, piuttosto che per ravvivarmi !", ha detto mentre attraversava la trasformazione.

Solitamente l’alcol viene usato per darsi un tono o per acquistare un tocco in più di allegria ma per la cantante avviene solitamente il contrario: " Le persone alle feste sono sanguinosamente noiose !", ha proseguito candidamente Adele, dichiarando che un bicchiere di vino serva per accettare meglio qualcuno in caso di noia estrema.

La trasformazione di Adele, tra vino e pettegolezzi

Durante la sessione di trucco la cantante racconta anche di quanto sia frustrante non poter andare al supermercato per paura di essere riconosciuta ed assalita dai fan oppure di non aver avuto accesso al proprio profilo Instagram durante la pandemia, per non incorrere in qualche errore digitale.

La diva, che ha annunciato una serie di concerti stanziali al Colosseum Theatre del Caesars Palace Hotel di Las Vegas, in programma dal 21 gennaio al 16 aprile 2022, ha raccontato scherzosamente della sua incapacità di truccarsi da sola. Uno dei suoi errori più divertenti è stato quando ha usato il lipgloss come ombretto ed il suo mascara le è rimasto appiccicato creando un fastidioso effetto colla.

La star, prima in classifica di mezzo mondo con il singolo “Easy on Me”, ha scherzato anche sulle sue unghie di cui va particolarmente fiera e che ha deciso di non togliere per suonare chitarra o batteria come nel precedente album, tutto ciò mentre Nikkie de Jager non ha mai smesso di truccarla.

Il risultato finale è stato a dir poco sbalorditivo. Adele appare con metà viso senza trucco e l'altra metà con un look glamour ed elegante: sguardo magnetico creato con eyeliner nero applicato in modo deciso a “coda di rondine”, ciglia effetto smokey e base naturale con primer e fondotinta perfettamente uniformante con la sua pelle. L’artista si è mostrata particolarmente entusiasta della sua trasformazione, ringraziando calorosamente la truccatrice olandese.