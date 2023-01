4/12 ©IPA/Fotogramma

Il secondo disco di Adele esce nel gennaio 2011 e viene chiamato 21 (riprendendo il concetto della sua età al momento di comporre l’album). Viene anticipato dal singolo Rolling in the Deep, nuovo successo che le permette anche di arrivare al numero 1 nella classifica Billboard Hot 100 americana. Il disco viene trascinato anche dall’enorme impatto del secondo singolo estratto: Someone Like You

Adele, il post per il decimo compleanno dell'album 21