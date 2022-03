Adele, 30 è l'album più venduto al mondo nel 2021

La nuova era discografica della cantante , classe 1988 , è stata aperta dal singolo Easy On Me che ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico raggiungendo la prima posizione della US Billboard Hot 100.

Nelle scorse ore Billboard ha rilanciato il primato ottenuto dalla cantante britannica con l’ultimo album 30, divenuto il disco più venduto nel 2021. Il lavoro di Adele ha conquistato il gradino più alto del podio in ben tre classifiche: Global Album All Format Chart, Global Album Sales Chart e Global Vinyl Album Chart.

Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, è reduce da un grande trionfo ai BRIT Awards 2022 dove ha conquistato tre riconoscimenti: British Artist of the Year, British Album of the Year e British Song of the Year.