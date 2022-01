Adele, è uscito il video di ‘Oh My God’

Oh My God è il secondo singolo estratto dal progetto discografico 30, distribuito nel novembre del 2021 e già certificato con due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 600.000 copie.

La nuova era discografica della cantante è stata aperta dal singolo Easy On Me che ha immediatamente scalato le classifiche di vendita a livello internazionale raggiungendo il gradino più alto del podio della prestigiosa US Billboard Hot 100.

approfondimento

Nel corso degli anni Adele (FOTO) si è affermata come una delle artiste di maggior successo nella storia della musica, tra i suoi brani più amati Someone Like You, Set Fire To The Rain, Hello e Water Under The Bridge.