Complice la voglia di una residenza "comoda" per la sua prossima residency in programma a Las Vegas, le indiscrezioni rivelano che Adele sia in trattativa con l'attore Sylvester Stallone per l'acquisto della sua mega-villa californiana

La cantante di “Easy On Me” – Adele - ora sulla bocca di tutti per l’incredibile successo del suo ultimo album “30”, ha trovato un altro incredibile modo per far parlare di sé. Questa volta non si tratta di musica, ma dell’incredibile cifra che l’artista avrebbe offerto all’attore Sylvester Stallone per acquistare la sua villa di Los Angeles. Stando a quanto raccontato dalle riviste di intrattenimento americane, tra cui TMZ, la pop star avrebbe pagato ben 58 milioni di dollari per assicurarsi l’intera struttura abitativa.

Adele ha acquistato la villa di Sylvester Stallone approfondimento Adele, Spotify rimuove la riproduzione shuffle di default Inizialmente messa in vendita nel 2020, per una cifra capogiro di ben 110 milioni di dollari (97 milioni di euro), Adele pare essersi aggiudicata l’enorme proprietà losangelina dell’attore Sylvester Stallone, al modico (per così dire) importo di soli 58 milioni di valuta americana (51 milioni di euro). Stando a quanto raccontato da TMZ, la villa si troverebbe nell’area recintata di Beverly Park, dove già risiedono stabilmente numerose celebrità con le loro famiglie. Acquistato da Stallone negli anni '90, l’incredibile stabile avrebbe al suo interno ben sei camere da letto, nove bagni e una guest house completa per l’accoglienza calorosa degli ospiti. Incredibili stanze cui si aggiungono anche uno studio d'arte, una palestra, una sauna e un meraviglioso giardino di diversi ettari, con piscina.

