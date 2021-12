"Adele One Night Only", lo speciale in prima tv è in arrivo su Sky Uno

La stella inglese del pop è la protagonista dello speciale Adele One Night Only in arrivo su Sky Uno, mercoledì 15 dicembre in prima tv assoluta alle 21.15.

Adele One Night Only è il nuovo speciale che celebra il ritorno della grande cantante di fama mondiale con uno straordinario concerto che ci regala l’opportunità di ascoltare i suoi nuovi brani (Adele canta To Be Loved, una delle tracce del nuovo album 30. VIDEO). L'appuntamento con la stella del pop è su Sky Uno, mercoledì 15 dicembre in prima tv assoluta alle 21.15.