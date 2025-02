Sanremo 2025, la sfilata dei cantanti in gara sul Green Carpet. FOTO

3/10 ©Ansa

Look personalizzati per i tre componenti dei The Kolors, già protagonisti di Sanremo col loro stile rock-chic. Per Stash, camicia di paillettes e soprabito gommato coi guantini e gli occhiali scuri. Top velato per Alex Fiordispino che non rinuncia ai tatuaggi in bella mostra

