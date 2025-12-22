Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sui Colli Piacentini. FOTO

3/15

Alessandro, titolare insieme al papà dell’Agriturismo La Pattona a Ponte Dell’Olio, ha scelto il nome del locale in onore della prima famiglia che aveva abitato lì, i Pattoni, e che aveva anche dato il nome alla località. La mamma si occupa della cucina (paste ripiene, sughi e torte) e il papà si occupa della carne (lui e il nonno hanno alle spalle 72 anni di macelleria). Era convinto di vincere perché “facciamo sentire i nostri clienti a casa e abbiamo la carne più buona della zona”.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, la Miglior osteria verace di Roma Est con Lillo. FOTO