Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sui Colli Piacentini. FOTO

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il miglior ristorante sui Colli Piacentini. FOTO
Appena fuori Piacenza, tra la Val Trebbia, Val Tidone e la Val Nure, c’è una zona di colline dolci, vigneti, borghi, castelli e torrenti: i Colli Piacentini. Lo Chef Alessandro Borghese, in compagnia di Katia Follesa, ha cercato i rifugi del gusto dove si cucinano a km 0 piatti come tortelli con la coda, anolini e pisarei e fasò. Nella sfida tra Guido, Leonardo, Alessandro e Gianmarco, ha premiato L'Agriturismo La Colombaia di Guido a Pianello Val Tidone