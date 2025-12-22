Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il miglior ristorante sui Colli Piacentini. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
15 foto

Appena fuori Piacenza, tra la Val Trebbia, Val Tidone e la Val Nure, c’è una zona di colline dolci, vigneti, borghi, castelli e torrenti: i Colli Piacentini. Lo Chef Alessandro Borghese, in compagnia di Katia Follesa, ha cercato i rifugi del gusto dove si cucinano a km 0 piatti come tortelli con la coda, anolini e pisarei e fasò. Nella sfida tra Guido, Leonardo, Alessandro e Gianmarco, ha premiato L'Agriturismo La Colombaia di Guido a Pianello Val Tidone

Spettacolo: Ultime gallery

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sui Colli Piacentini. FOTO

TV Show sky uno

Appena fuori Piacenza, tra la Val Trebbia, Val Tidone e la Val Nure, c’è una zona di colline...

15 foto

Gli alberi di Natale dei vip, i più belli del 2025. FOTO

Spettacolo

Il classico vince, in questo Natale. Tantissimi vip hanno optato per addobbi rossi e dorati per...

11 foto

Irama compie 30 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

Musica

Il cantautore è nato il 20 dicembre 1995 ed è tra i più apprezzati della musica italiana....

15 foto

Una mamma per amica, il cast torna a Stars Hollow. FOTO

Serie TV

Ad Hollywood, ai Warner Bros. Studios, torna la magia di Stars Hollow con un'esperienza immersiva...

16 foto

MasterChef 2026, ecco chi sono i concorrenti dell'edizione 15. FOTO

TV Show sky uno

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno formato la...

21 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Gomorra - Le origini. Il Vodcast, sulle piattaforme streaming e Sky

    Serie TV sky atlantic

    È in arrivo il nuovo vodcast originale Sky che accompagna il pubblico dentro l’universo di...

    Dragon Trainer, a Natale Sky Cinema regala una prima TV speciale

    Cinema sky cinema

    Dalla mente creativa dietro l’acclamata trilogia di DreamWorks Animation "Dragon Trainer" del tre...

    Emma annuncia il tour estivo 2026: tutte le date

    Musica

    Oltre ai già annunciati appuntamenti del 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e del 9...