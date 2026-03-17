Marco Giallini in ospedale, stop alle riprese di Rocco Schiavone

L'attore è stato ricoverato all'ospedale "Parini" di Aosta a seguito di una caduta avvenuta in piazza Chanoux, nei pressi del suo alloggio. L'incidente ha causato una frattura alla gamba che ha reso necessario un intervento chirurgico. Giallini si trovava nel capoluogo valdostano per le riprese della settima stagione della fiction Rai "Rocco Schiavone", che sono state immediatamente interrotte dalla produzione in attesa di aggiornamenti clinici
L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi ad Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, Marco Giallini è inciampato poco dopo essere uscito dall'hotel in cui soggiorna, cadendo violentemente a terra. L'attore è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale regionale "Umberto Parini". Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura alla gamba, portando al trasferimento immediato in sala operatoria per l'intervento chirurgico da parte dell'equipe medica della struttura.
Sospensione della produzione
La produzione della serie televisiva "Rocco Schiavone" ha disposto l'interruzione dei lavori sul set. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle tempistiche necessarie per la ripresa delle attività cinematografiche, che restano subordinate al decorso post-operatorio e ai tempi di recupero dell'attore protagonista. La società di produzione sta valutando le modalità di prosecuzione del piano di lavorazione della settima stagione.
Approfondimento
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Contesto della serie
Marco Giallini interpreta dal 2016 il vicequestore Rocco Schiavone nella serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Le riprese della settima stagione erano in corso nel territorio valdostano, ambientazione principale della fiction prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Cross Productions e Beta Film.