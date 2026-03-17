Marco Giallini in ospedale, stop alle riprese di Rocco Schiavone

L'attore è stato ricoverato all'ospedale "Parini" di Aosta a seguito di una caduta avvenuta in piazza Chanoux, nei pressi del suo alloggio. L'incidente ha causato una frattura alla gamba che ha reso necessario un intervento chirurgico. Giallini si trovava nel capoluogo valdostano per le riprese della settima stagione della fiction Rai "Rocco Schiavone", che sono state immediatamente interrotte dalla produzione in attesa di aggiornamenti clinici

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi ad Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, Marco Giallini è inciampato poco dopo essere uscito dall'hotel in cui soggiorna, cadendo violentemente a terra. L'attore è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale regionale "Umberto Parini". Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura alla gamba, portando al trasferimento immediato in sala operatoria per l'intervento chirurgico da parte dell'equipe medica della struttura.