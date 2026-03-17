Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marco Giallini in ospedale, stop alle riprese di Rocco Schiavone

Spettacolo
©Ansa

L'attore è stato ricoverato all'ospedale "Parini" di Aosta a seguito di una caduta avvenuta in piazza Chanoux, nei pressi del suo alloggio. L'incidente ha causato una frattura alla gamba che ha reso necessario un intervento chirurgico. Giallini si trovava nel capoluogo valdostano per le riprese della settima stagione della fiction Rai "Rocco Schiavone", che sono state immediatamente interrotte dalla produzione in attesa di aggiornamenti clinici

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi ad Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, Marco Giallini è inciampato poco dopo essere uscito dall'hotel in cui soggiorna, cadendo violentemente a terra. L'attore è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale regionale "Umberto Parini". Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura alla gamba, portando al trasferimento immediato in sala operatoria per l'intervento chirurgico da parte dell'equipe medica della struttura.

Sospensione della produzione

La produzione della serie televisiva "Rocco Schiavone" ha disposto l'interruzione dei lavori sul set. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle tempistiche necessarie per la ripresa delle attività cinematografiche, che restano subordinate al decorso post-operatorio e ai tempi di recupero dell'attore protagonista. La società di produzione sta valutando le modalità di prosecuzione del piano di lavorazione della settima stagione.

Approfondimento

Rocco Schiavone 7, in primavera l'inizio delle riprese

Contesto della serie

Marco Giallini interpreta dal 2016 il vicequestore Rocco Schiavone nella serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Le riprese della settima stagione erano in corso nel territorio valdostano, ambientazione principale della fiction prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Cross Productions e Beta Film.

Approfondimento

Rocco Schiavone, il cast della sesta stagione

Spettacolo: Ultime notizie

A Quiet Place - Un posto tranquillo 3 con Emily Blunt e Cillian Murphy

Cinema

Per il terzo capitolo della saga horror, il regista John Krasinski ha confermato il ritorno dei...

Beverly Hills - 90210 torna in HD, dove vedere tutte le stagioni

Serie TV

Per la prima volta dal 2001, Beverly Hills, 90210 torna in un’imperdibile versione rimasterizzata...

La Valle dei Sorrisi, in esclusiva su Sky il film con Riondino

Cinema sky cinema

Arriva su Sky Cinema La Valle dei Sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli con Michele Riondino,...

Razzie Awards 2026, premiati i peggiori attori e film dell'anno

Cinema

"War of the Worlds" ha conquistato ben cinque statuette, una delle quali è andata anche al suo...

I migliori meme con Leonardo DiCaprio, fino a quello dell'Oscar 2026

Spettacolo

Non avrà tanti Oscar sul comodino (ne ha solo uno), ma se c'è un divo che vanta un numero...

15 foto

Spettacolo: Per te