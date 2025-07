Rocco Schiavone 7, in primavera l'inizio delle riprese

Come riportato da la Repubblica, Alessandra Miletto, direttrice di Film Commission Vallée d’Aoste, ha dichiarato: “L’anno prossimo Rocco Schiavone tornerà”

rocco schiavone 7, cosa sappiamo sui nuovi episodi Come riportato da FanPage, Antonio Manzini, autore delle opere letterarie, ha smentito le dichiarazioni rilanciate da TvBlog secondo cui la produzione sarebbe andata incontro a un possibile rallentamento. La Repubblica ha annunciato l’inizio delle riprese dei nuovi episodi nella primavera del prossimo anno. Come riportato, Alessandra Miletto, direttrice di Film Commission Vallée d’Aoste, ha dichiarato: “Come confermatomi a Riccione dai produttori, e qui ad Aosta dal vice direttore Carlei tramite il presidente di Film Commissione Gandolfo, l’anno prossimo Rocco Schiavone tornerà”. Secondo le dichiarazioni, Marco Giallini sarà nuovamente l’amato vicequestore in forza alla Polizia di Stato. Al momento l’attore non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Nessuna notizia sulla sinossi, sul cast e sulla data di distribuzione della settima stagione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri. Approfondimento Rocco Schiavone 6, la nuova stagione della serie tv

Come riportato dall’Ufficio stampa Rai in occasione del lancio della sesta stagione, il regista Simone Spada ha raccontato: “Mai come questa volta ho sentito la ‘leggerezza’ della saggezza e dell’esperienza che tutti noi, attori e collaboratori artistici, abbiamo maturato con l’età e gli anni. Il viso di Giallini sempre più ‘ciancicato’, stropicciato, consapevole, svogliato e vigile, mobile e fermo ne è la dimostrazione più tangibile”. In seguito, il regista ha aggiunto: “Rocco stupisce sempre e invecchiando si rinnova, sembra non accontentarsi mai”. Successivamente, Simone Spada ha dichiarato: “Rocco vorrebbe sedersi e sparire, ma diventa straordinario perché non lo fa mai, perché sa che l’unico modo che ha di andare avanti è fare quello che deve e sa fare". Approfondimento Rocco Schiavone 5, tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione