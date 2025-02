Rocco Schiavone 6, la nuova stagione della serie tv

Il Quotidiano Nazionale aveva anticipato tra le avventure di Rocco Schiavone non solo il ritrovamento di ossa umane durante uno scavo, ma anche segreti, misteri e un incidente, in apparenza casuale e invece legato a un gruppo di ex militari. Immancabile anche la vita privata del protagonista, soprattutto con riguardo al rapporto con la giornalista Sandra Buccellato (Valeria Solarino).