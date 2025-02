Rocco Schiavone, il cast della sesta stagione

5/7 ©Getty

Valeria Solarino, candidata al David di Donatello per Signorina Effe, è Sandra Buccellato, giornalista ed ex moglie del questore Costa, con cui Rocco Schiavone stringe un legame. "Il rapporto tra Rocco e Sandra nasce come rapporto professionale, di scambio e di diversi punti di vista", ha spiegato l'attrice