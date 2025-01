12/12

Il Labirinto di Valentina si aggiudica il titolo di Migliore osteria dentro le mura di Viterbo! I voti di Alessandro hanno ribaltato il risultato, con 36 punti aggiuntivi per l'unione di tradizione viterbese e sarda. Luca ottiene 29 punti per la volontà di modernizzare la tradizione, Eleonora 32 per l'atmosfera calda e accogliente e Bruno 34 per il miglior Special. Valentina vince quindi con 105 punti, seguono Luca con 104, Eleonora con 98 e Bruno con 94

