Francesca Michielin a Sanremo con tutore: "Sono caduta anche stavolta"

Francesca Michielin, attesa tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti, "cade anche stavolta". Senza troppi dettagli sull'infortunio, la cantante vicentina racconta su Instagram di essere caduta dalle scale dell'Ariston e lo fa citando il titolo del suo brano classificatosi al secondo posto a Sanremo nel 2016: "Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta 💀 Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! 😬 Pronta a partire 💚". A corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto a colori la ritrae in viaggio all'interno di un van con tanto di gamba in bellavista sostenuta da un tutore che le fascia l'arto inferiore destro. A illuminarle il viso, nonostante tutto, l'abbozzo di un sorriso. Tra le mani, il suo portafortuna preferito (Potete leggere il post qui di seguito).

il ritorno all'Ariston con Fango in paradiso Per il suo ritorno all'Ariston, che rappresenta "una vera e propria celebrazione della vita", l'artista (30 anni il 25 febbraio), ha scelto Fango in paradiso, una ballad, "classica dal punto di vista musicale, moderna da quello della scrittura perché volevo giocare con i contrasti. "È un brano che richiama tutto il mondo del cantautorato pop, da Taylor Swift a Harry Styles". Per la serata delle cover ha scelto di duettare con Rkomi, anche lui in gara, sulle note di La Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini, "per me il fratello maggiore dell'indie italiano".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)