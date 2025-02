Sanremo, testo della canzone di Francesca Michielin: Fango in paradiso

La cantante è in gara per la terza volta dopo essersi classificata al secondo posto sia con Nessun grado di separazione nel 2016, sia con Chiamami per nome in coppia con Fedez nel 2021

Arriva alla finale del suo terzo Sanremo Francesca Michielin , in gara al Festival dopo quattro anni con la sua Fango in Paradiso. La canzone è una ballata emotiva e dal tono classico. Nella serata delle cover la cantante veneta ha duettato insieme a Rkomi sulle note di La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Un Festival non semplice per Michielin, che si è infortunata pochi giorni prima di iniziare la competizione ed è stata costretta a salire sul palco con la caviglia fasciata.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Francesca Michielin

Nel 2011 Francesca Michielin ha vinto la quinta edizione di X Factor. L'anno successivo ha esordito all'Ariston in un duetto con l'artista in gara Chiara Civello. Dopo aver collaborato con Fedez, nel 2016 ha gareggiato alla 66esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Nessun grado di separazione, che ha ottenuto il secondo posto. L'artista ha anche partecipato all'Eurovision perché gli Stadio, vincitori del Festival, le hanno ceduto il posto. Nel 2020 è tornata sul palco della kermesse ligure per i duetti con Levante e Maria Antonietta, mentre nel 2021 ha ottenuto il secondo posto in coppia con Fedez con Chiamami per nome. Nello stesso anno ha ricevuto una nomination ai David di Donatello nella categoria Miglior canzone originale per il singolo Nei tuoi occhi, colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Nel 2022 ha assunto una veste inedita all'Ariston, quella di direttrice d'orchestra per Emma Marrone. La cantante ha recentemente affrontato problemi di salute (in particolare, ha subito un'operazione di rimozione di un rene), ma nel 2023 ha comunque condotto con successo X Factor.