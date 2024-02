Francesca Michielin, da Cattelan parla dell’operazione al rene

“È una cosa un po’ pesante, diciamo che i miei amici mi hanno detto: “Dopo aver scritto Il cuore è un organo, il tuo prossimo libro si chiamerà Il rene è un organo””. Nell’intervista rilasciata il 30 gennaio al programma Stasera c’è Cattelan, Francesca Michielin ha raccontato per la prima volta del problema di salute che la scorsa estate l’ha colpita e costretta ad annullare il tour. “Ho avuto un problema al rene, da oggi in poi dirò “un colpo di rene” invece di “un colpo di reni” ha detto la cantante in conversazione con il conduttore Alessandro Cattelan. “Ne hai uno solo?” ha incalzato lui. “Si può vivere anche senza" ha risposto Michielin, che ha subito un intervento di rimozione dell'organo. "Però io ci rido su di questa cosa e tutte le frasi tipo “questa cosa costa un rene”, dico “no ragazzi, un rene, se no rimango al verde!". Faccio tutte queste gag in modo da scherzarci su, perché poi succede, è la vita”.