Festival di Sanremo 2025, la scaletta della prima serata

Introduzione

È stata finalmente svelata la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2025, che vedrà esibirsi sul palco dell’Ariston tutti i Big in gara e sarà caratterizzata dalla presenza di una giuria speciale.

Martedì 11 febbraio 2025 prenderà il via la kermesse sanremese con una serata inaugurale ricca di musica e grandi nomi. Sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti i 29 artisti in gara, mentre il compito di esprimere il primo verdetto spetterà alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

A guidare lo spettacolo sarà Carlo Conti, affiancato da due volti storici della televisione italiana: Antonella Clerici e Gerry Scotti, che lo accompagneranno nella conduzione della serata.

In apertura ci sarà un omaggio a Ezio Bosso. “Inizierò il Festival con le sue parole e il brano che portò a Sanremo, ovvero Following a Bird”, ha detto Carlo Conti nella conferenza stampa di ieri, la prima conferenza stampa con i giornalisti accreditati. "Lui disse: 'La musica come la vita si fa solo in un modo, insieme'", ha aggiunto Conti.

Il superospite della prima serata è Lorenzo Jovanotti. Il pubblico ascolterà per la prima volta tutti i 29 brani dei Big in gara, e le canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Una volta stilata la classifica, saranno comunicate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Tra gli ospiti, Noa, l’artista israeliana tornerà al Festival di Sanremo a 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione per duettare con la cantante palestinese Mira Awad sulle note di Imagine di John Lennon. In serata, on stage in piazza Colombo si esibirà Raf.



Di seguito trovate la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo, con tutti i cantanti in gara e gli ospiti.