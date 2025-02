7/13 ©Getty

L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “La nostalgia, se non è dentro di te, non esiste. Non sono sola in questo disco ma con artisti che stimo e amici a cui voglio bene. Non vedo l’ora sia vostro”

Sanremo, i look iconici della storia del Festival, da Mahmood a Chiara Ferragni. FOTO