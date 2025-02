Nuova partecipazione in gara per l'artista, che ha all’attivo sette presenze alla kermesse canora: nel 2010 con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole, nel 2014 con Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine e infine nel 2022 con Ti amo non lo so dire