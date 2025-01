Sanremo, i Coma_Cose in gara con Cuoricini: il preascolto e il testo

il preascolto di Cuoricini

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano per la terza volta all'Ariston. La coppia regina dell'indie-cantautorato ironizza sui cuoricini che popolano, per lo più impropriamente, le nostre vite, creando, condizionamenti, equivoci e svilenti, spesso, il significato di quel cuore che, per lo più, è rosso ma a seconda del messaggio intrinseco che vuole mandare può essere giallo o nero. Insomma ogni stagione dell'anima ha un cuore di diverso colore. I due opposti in pochi versi: "Un divano e due telefoni è la tomba dell'amore" e "ce l'ha detto anche il dottore porta un chilo di gelato e poi nel dubbio porta un fiore". Quanta potenza in questo pugno di parole. Oggi il cuore è così svilito che i fiori vincono sempre. Passata la stagione delle rose rosse per te che ho comprato stasera, tramontate le ideologie del mettete i fiori nei vostri cannoni e pure della portoghese rivoluzione dei garofani, ma il fascino, l'attrazione di quell'aureola di petali restano il solo antidoto alla trasparente (e non nel senso della purezza) modernità.