Sanremo, Brunori SAS con L'albero delle noci: il preascolto e il testo

Debutta all'Ariston il cantautore cosentino, che nel 2019 aveva affiancato gli Zen Circus nella serata dei duetti con il brano L'amore è una dittatura

Brunori SAS debutterà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Brunori SAS presenterà L'albero delle noci, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Brunori Sas, il preascolto de L'albero delle noci Il cantautore calabrese va in Riviera con brano molto... cantautorale e lo fa indossando il suo vestito stilistico abituale perché siccome davanti alla televisione ci sarà anche un pubblico che non lo conosce allora diventa identitario indossare una giacca nelle cui tasche c'è la polvere del viaggio. Inoltre Dario si sente sicuro con quel pezzo perché rimarrà fedele alla sua attitudine artistica, apparirà sul palco dell'Ariston con leggerezza e conscio che se l'ironia può essere fraintesa ma lo vivrà come un problema, anzi come un qualcosa che rafforza il suo desiderio di andare avanti. Pur essendo al suo debutto a sanremo ha già ben chiaro un concetto: "Non vedo tanta sacralità, noto di più un cazzeggio andante".

Festival di Sanremo, il debutto in gara di Brunori Sas Brunori Sas, all'anagrafe Dario Brunori, è nato a Cosenza. Nel 2009 l'artista e produttore discografico ha pubblicato il suo primo album solista, Vol. 1, che ha ottenuto il Premio Ciampi come Miglior disco d'esordio e che è stato seguito da Vol. 2 - Poveri Cristi (con la partecipazione di Dente e Dimartino) e da Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi. Il cantautore ha anche partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma e al tour teatrale Brunori Srl - Una società a responsabilità limitata, dove ha unito cabaret, teatro canzone e concerto. Nel 2019 si è invece esibito al Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme agli Zen Circus nel brano L'amore è una dittatura. È inoltre autore di colonne sonore (tra le altre, quelle per due film con Aldo, Giovanni e Giacomo). Nel 2024 sono usciti i singoli La ghigliottina e Il morso di Tyson.

IL TESTO DI L'ALBERO DELLE NOCI (IN AGGIORNAMENTO)