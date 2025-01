Sanremo, Achille Lauro con Incoscienti giovani: il testo

Il cantautore salirà di nuovo sul palco del Teatro Ariston con Incoscienti giovani dopo aver preso parte come ospite in due edizioni e aver partecipato in gara nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego e due anni dopo con Domenica

Il suo primo commento quando è stata ufficializzata la sua partecipazione al Festival è stato: "Ci sono cascato di nuovo". E mi sento di dire che più che cascato sul palco dell'Ariston, Lauro ci volteggia come un trapezista; al primo ascolto è stato uno dei brani che più hanno calamitato la mia attenzione. Sembra una poesia di Flaubert anche se l'attacco è più leopardiano con quell'Oh... bambina che porta uno sguardo crudo e complicato oltre la siepe dell'esistenza. La narrazione parte proprio da un vissuto famigliare complesso con un padre che "non sa cosa sia stare insieme". L'amore è una pioggia sopra Villa Borghese ma anche un "ti chiamerò da un autogrill, tra cento vite o giù di lì". Achille Lauro si muove negli interstizi dell'arte, dove pochi osano insinuarsi perché possono esserci ragnatele all'angolo del cuore che intrappolano il fluire dei sentimenti: forse è più facile cercare un amore "in un vecchio film" perché è da lì che si parte per restare "incoscienti giovani". Una annotazione stilistica: incoscienti giovani, che è il titolo, è molto diverso, sia come significato che come significante, da giovani incoscienti. Anche in questo Lauro è stato geniale.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Achille Lauro

Quarta partecipazione in gara per Achille Lauro, di nuovo in competizione dopo esserci stato nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego e due anni dopo con Domenica. Inoltre, il rapper (FOTO) è stato anche ospite di due edizioni: nel 2021 come presenza fissa e nel 2023 con un medley proposto in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Recentemente l’artista ha commentato le prove con l’orchestra in vista dell’esibizione sul palco del Teatro Ariston: “Ricordo la mia prima volta sul palco di Sanremo e la prima lettura dell’orchestra di Rolls Royce. Fu indescrivibile. Suonare con questa orchestra ha sempre lo stesso fascino. Quest’anno è per voi, incoscienti giovani”.