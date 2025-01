Sanremo, Rkomi con Il ritmo delle cose: il preascolto e il testo

A tre anni di distanza dalla sua prima partecipazione, Rkomi sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ) , in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati , da Alessandro Cattelan a Mahmood , e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David . Nella kermesse, Rkomi presenterà Il ritmo delle cose, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Mirko è la narrazione di una resa, bella la metafora dello stancarsi di una persona come si fa con i vestiti. Tra elementi metereologici e un inferno a fuoco lento sembra di vivere una relazione dove anche la bussola è impazzita, dove si cerca una stella polare che possa portare un senso dentro quella stanza che "hanno chiamato libertà". Inoltre c'è quel forte senso di impotenza tipico di quando crediamo di costruire e invece distruggiamo, e quello Rkomi lo definisce, in questa sua lettura, un "violento descrescendo". Tra le citazioni la "merda d'artista" di Piero Manzoni e le macchie di Roorscach. E comunque...buttiamoci nel mondo che siamo sempre in prova.

Festival di Sanremo, la seconda partecipazione di Rkomi

Il rapper e cantante Rkomi, all'anagrafe Mirko Martorana, è nato nel 1994 a Calvairate, a Milano. Dopo aver abbandonato gli studi e aver lavorato come barista, muratore e lavapiatti, ha frequentato la scena hip hop nei primi anni ‘10 e insieme ad artisti come Tedua si è fatto largo nella “Generazione 2016”: un gruppo di amici partiti dalla strada che ha portato il rap italiano in cima alle classifiche. Dopo il debutto con l'album Io Terra nel 2017, che ha vantato la produzione di Marracash e la certificazione di disco di platino, ha pubblicato i dischi Dove gli occhi non arrivano nel 2019 e Taxi Driver nel 2021, che include collaborazioni con grandi nomi sia del pop, come Mahmood, Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Gaia, Elodie e Dardust, sia del rap, come Ernia, Sfera Ebbasta e Shablo. Nel 2022 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile, ha rivestito il ruolo di giudice di X Factor con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico e ha vinto il talent show grazie alla presenza in squadra dei Santi Francesi. Nel 2023 ha invece collaborato con Irama nel primo joint album No Stress, mentre nel 2024 è tornato a sorpresa con la canzone Odio, quindi sono.