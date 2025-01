Sanremo 2025, Tony Effe con Damme 'na mano: il preascolto e il testo

Tony Effe debutterà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE) , in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti . Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David . Nella kermesse, Tony Effe presenterà Damme 'na mano, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

Tony Effe, il preascolto di Damme 'na mano

Il più temuto, quello che ha scombussolato il capodanno dell'Urbe, arriva all'Ariston con un testo da tenerone che addirittura fa l'occhiolino a Quanto sei bella Roma perché anche lui le chiede di "non fare la stupida stasera". Chissà se troverà mai risposta una domanda in pectore perché nel testo il punto interrogativo non c'è: "ma di noi cosa direbbe Califano". Il testo ha la struttura di un dialogo e sarebbe bello se un domani ne uscisse un remix con una voce femminile che si alterna alla sua. Non è un testo lieve, c'è sofferenza, c'è nostalgia, c'è chi dice "penso alla nostra storia mentre guardo la notte per le strade di Roma".