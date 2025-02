3/12 ©IPA/Fotogramma

Nel 2018 Willie Peyote ha partecipato a 8, ottavo disco in studio dei Subsonica, cantando nel brano L’incubo. L’anno dopo è tornato in studio con la band per registrare Sonde contenuta in Microchip Temporale, riedizione dello storico disco del 1999, Microchip Emozionale. Immagine tratta dal profilo Instagram @williepeyote

