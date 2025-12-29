Carmen Consoli, la possibile scaletta del concerto a Roma

A ottobre Carmen Consoli ha pubblicato Amuri luci, primo capitolo di un più ampio progetto discografico suddiviso in tre parti. La cantautrice ha raccontato: “Ci sono viaggiatori che partono pur restando fermi e ci sono viaggiatori che si mettono in cammino scoprendo nuove terre e orizzonti. Poi c’è il mio viaggio, che non è un viaggio di chilometri ma di secoli"

Al momento Carmen Consoli non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo lavoro Amuri luci, primo capitolo di un più ampio progetto discografico suddiviso in tre parti. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite al concerto ad Assisi:

Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 .

A ottobre Carmen Consoli ha pubblicato Amuri luci raccontando: “Ci sono viaggiatori che partono pur restando fermi e ci sono viaggiatori che si mettono in cammino scoprendo nuove terre e orizzonti. Poi c’è il mio viaggio, che non è un viaggio di chilometri ma di secoli. Per viaggiare nel tempo ho cercato di attivare una connessione emotiva, un codice genetico della memoria”.

Dopo l'uscita del disco, la cantautrice ha raccontato in un post sul profilo Instagram: “Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale”.