Carmen Consoli, la possibile scaletta del concerto a Roma

Appuntamento finale con il tour di Carmen Consoli. Il 29 dicembre la cantautrice sarà in concerto a Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
carmen consoli a roma, la possibile scaletta del concerto
Lunedì 29 dicembre Carmen Consoli concluderà la lunga tournée con l’appuntamento in scena alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma.
Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento Carmen Consoli non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo lavoro Amuri luci, primo capitolo di un più ampio progetto discografico suddiviso in tre parti. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto ad Assisi:
- Amuri luci
- Unni t’ha fattu ‘a stati
- La terra di Hamdis
- Mamma tedesca
- 3 oru 3 oru
- Bonsai #3
- Galateia
- Parru cu tia
- Comu veni veni
- Qual sete voi?
- Nimici di l’arma mia
- Questa notte una lucciola illumina la mia finestra
- AAA Cercasi
- Ottobre
- Qualcosa di me che non ti aspetti
- Autunno dolciastro
- Imparare dagli alberi a camminare
- Sintonia imperfetta
- La stonato
- Sulla mia pelle
- L’ultimo bacio
- Parole di burro
- In bianco e nero
- Bonsai #2
- Orfeo
- Amore di plastica
- ‘A finestra
A ottobre Carmen Consoli ha pubblicato Amuri luci raccontando: “Ci sono viaggiatori che partono pur restando fermi e ci sono viaggiatori che si mettono in cammino scoprendo nuove terre e orizzonti. Poi c’è il mio viaggio, che non è un viaggio di chilometri ma di secoli. Per viaggiare nel tempo ho cercato di attivare una connessione emotiva, un codice genetico della memoria”.
Dopo l'uscita del disco, la cantautrice ha raccontato in un post sul profilo Instagram: “Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale”.
Carmen Consoli è tra i nomi più amati della scena discografica. Nel corso degli anni l'artista ha scritto pagine importanti del cantautorato italiano, ricordiamo gli album Confusa e felice, L’eccezione, Eva contro Eva e L’abitudine di tornare. Per quanto riguarda i brani, citiamo In bianco e nero, Parole di burro, Lo stretto necessario con Levante (FOTO) e Il Conforto con Tiziano Ferro.
