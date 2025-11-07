Carmen Consoli a Milano: un caldo abbraccio tra storie e musica

Delicata come la brezza marina e incandescente come la lava dell’Etna, la musica di Carmen Consoli è un sorso d’acqua fresca. Giovedì 6 novembre la cantautrice ha regalato uno spettacolo suggestivo sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano
Giovedì 6 novembre Carmen Consoli si è esibita al Teatro degli Arcimboldi per il primo dei tre appuntamenti in scena a Milano. Arte, magia, poesia e storie di donne e uomini si sono intrecciate per oltre due ore dando vita a uno spettacolo elegante, autentico e in grado di scuotere gli animi. Amore e dolore, ma anche gioia e preoccupazione, la cantautrice ha dipinto tele realizzando quadri musicali estasianti.
carmen consoli, la sua musica a milano
A ottobre Carmen Consoli ha pubblicato Amuri luci, il primo capitolo di un progetto composto da tre anime. Il lavoro, completamente in lingua siciliana, ha tratteggiato racconti grazie alla delicatezza unica della cantautrice. La data meneghina è stata l’occasione per ascoltare live i brani perdendosi nei tanti mondi raccontati.
Dopo l’apertura di Francamente, il sipario si è aperto dando il via a un viaggio tra la spuma del mare, le storie di uomini, il rumore del vento e il calore della terra siciliana. Carmen Consoli si è esibita con i brani di Amuri luci tra sperimentazione e ricerca. Suggestivi i duetti ‘a distanza’ con Mahmood e Jovanotti per i brani La terra di Hamdis e Parru cu tia. Tra le esibizioni più emozionanti troviamo quelle di Mamma tedesca e Galateia.
Approfondimento
Carmen Consoli: "Amuri luci è un mio viaggio attraverso i secoli"
Dopo la fine della prima parte interamente dedicata ad Amuri luci, Carmen Consoli è tornata sul palco: “Com’è andata con il siciliano? Sono felice di essere di nuovo qui. Grazie per aver scelto di passare questa serata con noi”. La cantautrice ha sciorinato alcuni classici della sua discografia e della musica italiana, tra i quali Ottobre e Autunno dolciastro. L’artista ha poi introdotto Imparare dagli alberi a camminare: “L’ho composta ai tempi del Covid quando il mondo era paralizzato e sull’asfalto crescevano le piantine. Per descrivere la situazione mi sono ispirata al Segnale Wow! degli anni ’70. Durante il periodo del Covid, dormivo con il mio bambino Carlo, la notte si muoveva come se stesse combattendo contro chissà quali mostri, gli mancava la vita normale. Mentre lui dormiva, io mi immaginavo come sarebbe stato un arrivo imminente degli alieni: sarebbero stati amici o nemici?”.
Il concerto è stato anche un momento per ascoltare dal vivo alcuni gioielli, come La stonato e Sulla mia pelle. Carmen Consoli ha spiegato: “Ci sono canzoni che ho scritto quando avevo poco più dell’età di mio figlio e che mi è capitato di suonare meno, alcune addirittura mai. Forse stavo aspettando il momento giusto per tirarle fuori ”. Pura magia per L’ultimo bacio, Parole di burro e In bianco e nero. Bis affidato a Blunotte, una dolce carezza sull’anima. Carmen Consoli ha chiuso con ‘A finestra: “Questa sera ci siamo sentiti a casa”. Cristallina come l’acqua del mare e allo stesso tempo incandescente come la lava dell’Etna, la musica di Carmen Consoli è un sorso d’acqua fresca.
Questi i prossimi appuntamenti live di Carmen Consoli:
- 7 novembre - Milano - Teatro degli Arcimboldi
- 8 novembre - Milano - Teatro degli Arcimboldi
- 11 novembre – Parma – Teatro Regio
- 12 novembre – Padova – Gran Teatro Geox
- 13 novembre – Udine – Teatro Nuovo G. Da Udine
- 16 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
- 17 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
- 19 novembre – Catania – Teatro Metropolitan
- 20 novembre – Catania – Teatro Metropolitan
- 27 novembre – Forlì – Teatro Diego Fabbri
- 28 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso
- 29 novembre – Pescara – Teatro Massimo
- 1 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo
- 5 dicembre – Cosenza – Teatro Rendano
- 6 dicembre – Bari – Teatro Team
- 18 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo
- 19 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo
- 28 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone
- 29 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
