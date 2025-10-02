Carmen Consoli presenta album Amuri Luci pensando Gaza: "Partirei ora"

Il progetto, che lega musica e impegno civile è il primo capitolo di una trilogia: tre visioni autonome un unico progetto

E parte dalla sua Trinacria, da quel siciliano che si è arricchito da secoli di contaminazioni, di stratificazioni.

Poi la stoccata alla premier Giorgia Meloni e alla sua maggioranza: "Sono conscia che ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo, ma lo farei essendo convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali".

La cantantessa sorride amaro. È a Milano, in Triennale, per parlare di Amuri Luci, il primo disco di una trilogia che indagherà le tre anime che hanno definito la sua carriera e la sua scrittura: ovvero le radici mediterranee e linguistiche, la matrice rock e il cantautorato. Ma il pensiero di Carmen Consoli è alla Flotilla e si schiera al fianco della sua amica e collega Elisa ( GUARDA IL VIDEO ): "Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza. Sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguire le manifestazioni, e mio figlio di 12 anni ha partecipato".

► Carmen, partiamo dalla scelta linguistica.

Come sai, da tanti anni sono un’estimatrice dei dialetti, non solo di quello siciliano che mi appartiene. Per farti un esempio, mia madre è veneta e io amo Carlo Goldoni e le sue opere.

L’Italia, peraltro, accoglie un’infinita fioritura di idiomi.

È una ricchezza che talvolta ci sfugge. Per me, confrontarmi con i dialetti significa cercare la verità. La ricerca è per me fonte infinita di soddisfazione.

► Cosa non ti piace?

Farei fatica a scrivere di temi in cui non credo. E non lo faccio.

Ci aggiungo che oggi, quando ci si riferisce al greco e al latino, si parla di lingue morte: invece sono lingue vivissime!

► Come hai lavorato ad Amuri Luci?

Tutto in presa diretta, arrangiato e suonato a casa mia. L’approccio è quello live.

La ricerca è stata anche negli strumenti: mi è capitato di suonare una chitarra di metà Ottocento che era appartenuta a una mia antenata. È stato come ritrovare le mie radici.

E, a proposito di famiglia, mentre noi lavoravamo al disco, mia madre cucinava per tutti.

► Nei tuoi testi si parla di migrazioni, di guerre: hai attualizzato il siciliano?

In realtà è un tema che anche per me resta senza risposta: ricorrere al siciliano mi porta a essere più polemica e meno introspettiva.

► Perché hai scelto come titolo Amuri Luci?

L’amore, quello autentico e vero, è un valore sul quale i governi non investono, in quanto non genera profitto.

La luce è conoscenza e bellezza, e l’epilogo è lo stesso di amuri: non è una priorità a livello politico.

► Racconta le collaborazioni.

Mahmood è presente nel brano La Terra di Hamdis, un dialogo con il poeta arabo-siculo Ibn Hamdis che diventa riflessione sulle migrazioni e sul dolore universale degli esiliati.

Jovanotti è in Parru cu tia, un inno alla ribellione e all’azione, dove la parola si fa gesto politico e poetico.

Leonardo Sgroi, giovane tenore del Maggio Musicale Fiorentino, in Qual sete voi? dialoga con me sulla scia di Nina da Messina, la prima donna a scrivere in volgare.

► Tu ci affascini col greco, col latino e anche con l’arabo, e noi quotidianamente cerchiamo risposte alla vita con l’intelligenza artificiale: cosa ne pensi?

In tanti ambiti può essere determinante, penso a quello sanitario.

Ma se l’essere umano è sostituito nel proprio sentire, allora si annichiliscono i sensi.

► Temi che canzoni come le tue possano essere sconfitte dall’AI?

Premesso che un album come Amuri Luci non so se venderà, e neanche se le radio passeranno i pezzi, posso aggiungere che mio figlio Carlo si è rifiutato di cantare una canzone fatta con l’intelligenza artificiale.

Ma che saremmo arrivati a questo punto c’era da aspettarselo, i segnali c’erano.

► Che intendi?

Ricordo che negli anni Novanta si imputava a certa musica di essere scritta a tavolino.

Evidentemente c’era già un algoritmo che veniva utilizzato dalla categoria dei mestieranti.

Magari sono meglio le canzoni scritte dall’AI di quelle scritte a tavolino.

► Dici?

Conta poco, per chi come me si è sempre ribellata a entrambe le modalità.

► Infine, cosa ti senti di dire oggi come cittadina italiana?

Sono parte di questa comunità e voglio essere utile alla comunità.

Vivere e dedicarmi al mio lavoro con il massimo impegno è un atto politico.