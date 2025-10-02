Elisa in lacrime per la Flotilla bloccata, appello alla Meloni. VIDEO

“Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla ( DIRETTA ), portateli voi gli aiuti in poche ore . Portate voi gli aiuti, perché stanno morendo ...”. Seduta alla tastiera nello studio di registrazione, la voce rotta dall’emozione e le lacrime agli occhi, Elisa ha pubblicato nelle story Instagram un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo per chiedere un intervento immediato a favore della popolazione di Gaza , che necessita al più presto di medicinali e di generi di prima necessità nella Striscia. Lunedì scorso, Elisa aveva già partecipato alla causa unendosi alla manifestazione a Trieste e aveva documentato tutto sui suoi canali social. Ieri sera, mercoledì 1º ottobre, sono state condotte le prime operazioni di abbordaggio contro almeno 20 navi della Global Sumud Flotilla da parte delle navi militari israeliane. Altre 23, invece, sono riuscite a evitare l’attacco e sono ancora in navigazione verso Gaza.

L'IMPEGNO DEGLI ALTRI ARTISTI, DA GIORGIA A PIERO PELÙ

Alla fine di agosto, Elisa aveva pubblicato sui social un post per elogiare l'operazione umanitaria e pacifica messa in atto dalla Global Sumud Flotilla. "Dobbiamo supportarli, dobbiamo cercare di dar loro attenzione mediatica e di non abbandonarli: è molto importante per proteggere le loro vite che l'attenzione mediatica rimanga alta su questa missione. Stanno cercando di arrivare là dove i governi stanno fallendo, stanno cercando di ridare dignità all'umanità intera con questo gesto, una dignità che ultimamente è andata persa", aveva scritto la cantante. Alla manifestazione nazionale a Trieste, che si è tenuta pochi giorni fa, Elisa ha dichiarato ai microfoni del Tg1 che "è un dovere, non si può accettare un genocidio. Non è umanamente possibile, non è possibile l'indifferenza". Intanto, in questi giorni anche Giorgia, Fiorella Mannoia e tanti altri artisti hanno rivolto un pensiero alla missione della Global Sumud Flotilla e alla guerra in corso a Gaza. Lo scorso 18 settembre, Piero Pelù aveva organizzato il concerto SOS Palestina! per sostenere le attività di Medici Senza Frontiere in aiuto della popolazione palestinese. "In Palestina è in atto un vero e proprio massacro-genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle", aveva detto il cantante in occasione del lancio dell'evento. "Ancora oggi, in questo preciso momento, il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari. La Palestina va aiutata con la massima urgenza: dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di SOS Palestina!, nata per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni". All'inizio di settembre, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, durante la conferenza stampa del documentario Fuori Concorso Rumore dentro di Francesco Fei (nel successivo photocall aveva poi mostrato la bandiera della Palestina), Pelù aveva inoltre dichiarato che "la politica oggi, nella maggior parte dei casi, non è più politica: è al servizio delle lobby economiche. Lo vediamo anche in Italia, incapace di opporsi in maniera chiara come hanno fatto, per esempio, Spagna e Belgio contro l’occupazione illegale portata avanti da Netanyahu e dall’esercito sionista nei territori palestinesi. È una situazione che va avanti dal 1945, non dal 7 ottobre del 2023. E c’è chi prova a riscrivere la storia: ma noi non ci possiamo stare". Il cantante aveva aggiunto: "Abbiamo studiato a scuola come sono iniziati e degenerati i regimi, fascismo, nazismo, comunismo staliniano, eppure oggi vediamo bambini morire di fame sotto le bombe, mentre l’unica frase pronunciata dalla nostra premier è arrivata quando sono state colpite chiese cristiane. È la discriminazione nella discriminazione. Insopportabile". Infine, aveva concluso: "Noi dobbiamo essere cittadini attivi, e io rivendico di essere prima cittadino e poi cantante. Lo dico anche nel documentario: non amo le rockstar che si chiudono nel loro mondo".