Concerto SOS Palestina il 18 settembre a Firenze, cosa sapere

"La politica oggi, nella maggior parte dei casi, non è più politica: è al servizio delle lobby economiche. Lo vediamo anche in Italia, incapace di opporsi in maniera chiara come hanno fatto, per esempio, Spagna e Belgio contro l’occupazione illegale portata avanti da Netanyahu e dall’esercito sionista nei territori palestinesi. È una situazione che va avanti dal 1945, non dal 7 ottobre del 2023. E c’è chi prova a riscrivere la storia: ma noi non ci possiamo stare", aveva dichiarato all'inizio di settembre Piero Pelù alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia durante la conferenza stampa del documentario Fuori Concorso Rumore dentro di Francesco Fei. Durante la kermesse, il cantante aveva sfoderato sia la bandiera della pace, sia la bandiera della Palestina. "Abbiamo studiato a scuola come sono iniziati e degenerati i regimi, fascismo, nazismo, comunismo staliniano, eppure oggi vediamo bambini morire di fame sotto le bombe, mentre l’unica frase pronunciata dalla nostra premier è arrivata quando sono state colpite chiese cristiane. È la discriminazione nella discriminazione. Insopportabile". Aveva concluso: "Noi dobbiamo essere cittadini attivi, e io rivendico di essere prima cittadino e poi cantante. Lo dico anche nel documentario: non amo le rockstar che si chiudono nel loro mondo".

LEGGI ANCHE: GAZA, JOAQUIN PHOENIX E NICOLA COUGHLAN NELL'APPELLO A NON COLLABORARE CON CINEMA ISRAELE