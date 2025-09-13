Eurovision 2026, l’Olanda minaccia il ritiro per Israele

L’Olanda annuncia che non parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision se Israele sarà in gara. Si uniscono Irlanda, Islanda e Slovenia, mentre la Spagna valuta il ritiro. Israele parla di “delusione”

Dopo l’annuncio dell’Irlanda, seguita da Islanda e Slovenia, anche l’Olanda ha dichiarato che non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 se Israele sarà tra i concorrenti. L’emittente pubblica AVROTROS ha motivato la decisione con la “grave sofferenza umana in corso a Gaza” e ha denunciato presunte interferenze del governo israeliano nell’edizione precedente. “Non possiamo giustificare la partecipazione a un evento che ignora ciò che sta accadendo”, si legge nel comunicato ufficiale. La posizione olandese ha rafforzato il fronte del boicottaggio, mentre la Spagna sta ancora valutando se unirsi.

Israele replica: “Delusione dai Paesi amici” La reazione israeliana è stata immediata. Izchak Sonnenschein, ex capo della delegazione israeliana all’Eurovision, ha definito la scelta dell’Olanda “una delusione maggiore” rispetto ad altri boicottaggi, sottolineando il legame storico tra i due Paesi. Anche il ministro degli Esteri olandese dimissionario, David van Weel, ha commentato la decisione, definendola “un atto politico”, pur precisando che spetta all’emittente e non al governo. Approfondimento Eurovision 2026, l'Irlanda non parteciperà se Israele sarà in gara