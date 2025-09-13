Eurovision 2026, l’Olanda minaccia il ritiro per Israele

L’Olanda annuncia che non parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision se Israele sarà in gara. Si uniscono Irlanda, Islanda e Slovenia, mentre la Spagna valuta il ritiro. Israele parla di “delusione”
Dopo l’annuncio dell’Irlanda, seguita da Islanda e Slovenia, anche l’Olanda ha dichiarato che non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 se Israele sarà tra i concorrenti. L’emittente pubblica AVROTROS ha motivato la decisione con la “grave sofferenza umana in corso a Gaza” e ha denunciato presunte interferenze del governo israeliano nell’edizione precedente. “Non possiamo giustificare la partecipazione a un evento che ignora ciò che sta accadendo”, si legge nel comunicato ufficiale. La posizione olandese ha rafforzato il fronte del boicottaggio, mentre la Spagna sta ancora valutando se unirsi.
Israele replica: “Delusione dai Paesi amici”
La reazione israeliana è stata immediata. Izchak Sonnenschein, ex capo della delegazione israeliana all’Eurovision, ha definito la scelta dell’Olanda “una delusione maggiore” rispetto ad altri boicottaggi, sottolineando il legame storico tra i due Paesi. Anche il ministro degli Esteri olandese dimissionario, David van Weel, ha commentato la decisione, definendola “un atto politico”, pur precisando che spetta all’emittente e non al governo.
Approfondimento
Eurovision 2026, l'Irlanda non parteciperà se Israele sarà in gara
L’Eurovision sotto pressione: l’EBU attende conferme
L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si terrà a Vienna, con la finale prevista per sabato 17 maggio e le due semifinali il 13 e il 15 maggio. Ma il clima è tutt’altro che sereno. Martin Green, direttore del concorso, ha dichiarato che le emittenti hanno tempo fino a metà dicembre per confermare la partecipazione. “Comprendiamo le preoccupazioni e rispetteremo ogni decisione”, ha detto. L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), che organizza l’evento, si trova ora a gestire una crisi diplomatica che rischia di compromettere l’immagine stessa del concorso. I precedenti non mancano: la Bielorussia fu esclusa nel 2021 dopo la rielezione contestata di Lukashenko, e la Russia nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina. Ma il caso Israele potrebbe aprire un fronte ancora più ampio.
Approfondimento
Eurovision Song Contest 2026, Vienna ospiterà l'evento
©Getty
Eurovision, la classifica dei paesi che hanno vinto più edizioni
Per ingannare l'attesa prima della finale dell’importante kermesse canora, qui giunta la sua 69ª edizione, ripercorriamo tutti i successi delle varie nazioni partecipanti, andando a scoprire quali sono gli Stati che hanno collezionato il più alto numero di vittorie. A detenere il primato sono in realtà due nazioni. Scopriamo la classifica