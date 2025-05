Ifinalisti di X Factor 2024 hanno pubblicato l’album L’ultima ruota del Caravan. In arrivo un grande tour. L’intervista è visibile nel video in apertura

Venerdì 23 maggio i Patagarri , finalisti di X Factor 2024, hanno pubblicato il loro primo album L’ultima ruota del Caravan. Nelle prossime settimane la formazione sarà in concerto in numerose città italiane. L’intervista di Sky TG24 è visibile nel video in apertura.

PATAGARRI, è uscito l'album l'ultima ruota del caravan

Dieci brani per l’album di debutto dei Patagarri. Francesco Parazzoli, voce del gruppo, ha dichiarato a Sky TG24: “I brani partono tutti molto da quello che vediamo e quello viviamo stando a Milano e andando in giro per Milano e anche dalle varie esperienze che abbiamo avuto nei nostri viaggi suonando in strada”.

In occasione dell’uscita del disco, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Racconta storie di facce ai margini e cose che sembrano piccole ma fanno girare tutto. Anche se a volte ci fanno sentire l’ultima ruota, siamo qui per ricordarvi che è proprio quella che fa muovere il carro”. Questa la tracklist dell’album L’ultima ruota del Caravan:

Diavolo

Sogni

Willy

Io non ti conosco

Caravan

Sole zingaro

Mutui

Scimmia

Il camionista

Il pollo