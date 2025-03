Patagarri, tour al via. Il singolo "Sogni" su tutte le piattaforme

Dopo il successo ottenuto a X Factor, la band si prepara all'uscita del suo primo album, atteso per maggio. Intanto partono i concerti dal vivo, con molte date già sold out

I Patagarri si preparano a un 2025 esplosivo con l’uscita del loro attesissimo album di debutto, prevista per maggio. Dopo infatti aver conquistato il pubblico con il loro sound travolgente e il loro spirito libero, la band è pronta a lasciare il segno con un progetto che promette già di essere un viaggio musicale intenso e senza compromessi.

Ad anticipare l’album sarà Sogni, il nuovo singolo - prodotto da Taketo Gohara - uscito ovunque mercoledì 19 marzo a mezzanotte (OTR Live/ADA Music Italy). Un brano che scava nei desideri più profondi e nascosti, attraversando confini morali, sociali e personali. Dal poliziotto al ladro, dal terrorista all’artista, dai sobri agli ubriachi: tutti sognano. Ma cosa sognano davvero? “Sogni” dà voce a questi interrogativi, trasformandoli in una narrazione intensa e pulsante, capace di toccare corde universali.

Intanto, la band si prepara a portare dal vivo il suo debutto discografico con il tour nei club in partenza mercoledì 19 marzo da Roma. Dopo il sold out lampo e il triplicarsi delle date sia all’Hacienda che all’Alcatraz, i live si preannunciano esplosivi, con un pubblico già in trepidante attesa.

Gli spettacoli primaverili, insieme alle date estive, segnano l’inizio di una nuova collaborazione con OTR Live e saranno per il pubblico anche l’occasione di ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento nella band, il basso, suonato da Nicholas Guandalini. Le prevendite sono disponibili su https://www.otrlive.it/tour-dates/patagarri-live-2025/.