Flotilla, manifestazioni a Roma, Napoli e Torino. Cgil e Usb: "Venerdì sciopero". FOTO
Attivisti e studenti in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale nel capoluogo campano, prese di mira anche Termini nella Capitale e Porta Nuova a Torino. Proteste anche a Milano, Bologna, Genova, Palermo, Firenze e altre città. Cgil e Usb hanno annunciato lo sciopero per il 3 ottobre
- Da Roma a Napoli e Torino, come previsto, vari gruppi di manifestanti sono scesi in strada in segno di protesta contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. In foto: Napoli
- A Napoli attivisti e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale, causando il blocco momentaneo del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. In tutto erano circa 300
- Lasciata la stazione, il corteo di manifestanti si è diretto in Corso Umberto, verso la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. La polizia ne segue gli spostamenti
- Manifestanti anche a Torino, dove l'ingresso centrale della stazione ferroviaria di Porta Nuova è stato chiuso, per cercare di evitare eventuali blocchi. Chiusi anche i varchi della metropolitana della stessa stazione. In foto: manifestazione degli studenti a Torino nel pomeriggio
- Le forze dell'ordine hanno cinturato anche la stazione Termini a Roma, dove si sono concentrati i manifestanti, e contingentato gli accessi allo scalo, consentendo l'accesso solo a chi è in possesso di un titolo di viaggio
- Piazza Maggiore, a Bologna
- Cortei sono previsti anche a Milano, Palermo, Genova, Firenze, La Spezia, Livorno, Lodi, Siena, Pisa, Padova Trieste, Forlì. "Siamo pronti a bloccare tutto", è il messaggio dei giovani di Cambiare Rotta e dei collettivi. In foto: Roma