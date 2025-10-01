Flotilla, Scuderi mostra in video il momento dell'abbordaggio dell'Idf

"Ci stanno intercettando, ci sono diverse motovedette israeliane". Lo dice Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs imbarcata con la Flotilla sulla barca Morgana. "Hanno intercettato l'imbarcazione principale Alma, è stata già fermata e intercettata, noi siamo col resto della flotta e vediamo le motovedette intorno a noi", dice. "Le comunicazioni vanno ed vengono, internet non funziona sempre, hanno interrotto le telecamere e la radio, quindi abbiamo difficoltà a comunicare anche con il resto della flotta"