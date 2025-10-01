Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Flotilla, Scuderi mostra in video il momento dell'abbordaggio dell'Idf

Mondo

"Ci stanno intercettando, ci sono diverse motovedette israeliane". Lo dice Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs imbarcata con la Flotilla sulla barca Morgana. "Hanno intercettato l'imbarcazione principale Alma, è stata già fermata e intercettata, noi siamo col resto della flotta e vediamo le motovedette intorno a noi", dice. "Le comunicazioni vanno ed vengono, internet non funziona sempre, hanno interrotto le telecamere e la radio, quindi abbiamo difficoltà a comunicare anche con il resto della flotta"

Prossimi video

Flotilla, l'ultimo avviso di Israele prima dell'abbordaggio. VIDEO

Mondo

Flotilla, Scuderi mostra in video il momento dell'abbordaggio dell'Idf

Mondo

Principe William al memoriale operatori umanitari di Londra

Mondo

Sciopero in Grecia contro riforma lavoro: stop treni e tax

Mondo

Gaza, seconda flottiglia partita dall’Italia: aiuti e medici

Mondo

Flotilla, Landini: "Blocco o attacco sarà sciopero generale"

Mondo