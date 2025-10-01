Flotilla, Tajani: “Italiani andranno in Israele, poi espulsi”

Il ministro degli Esteri, dopo che l'abbordaggio alla missione umanitaria è iniziato, ha precisato che Israele gli ha assicurato che "le sue forze armate non useranno alcuna violenza". Crosetto: "Non c'è un attacco, ma un blocco'" ascolta articolo

"Gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi". Lo ha affermato al Tg1, parlando degli ultimi sviluppi dell’azione della Flotilla, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Poco dopo le 19.30 di questa sera, gli attivisti hanno fatto sapere che l’abbordaggio da parte di Israele è iniziato (LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE). E ha rivelato come l'operazione dell'esercito israeliano "durerà almeno fino a mezzanotte o l'una". "Se nessuno commetterà errori, la vicenda dovrebbe concludersi senza danni", ha aggiunto, precisando che i militari israeliani hanno avuto "disposizioni molto chiare" dal loro governo: "Nessun atto di violenza nei confronti delle persone a bordo della Flotilla". Mentre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato: "Non lo chiamerei attacco ma blocco".

Pro Pal occupano stazione Centrale Napoli, treni bloccati Intanto manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. L'iniziativa è scattata proprio dopo l'annuncio dell'inizio dell'abbordaggio israeliano alle navi della Flotilla. Manifestazioni anche a Roma, dove, alla stazione Termini, le forze dell'ordine hanno circondato l'area. Usb e Cgil annunciano sciopero per il 3 ottobre Mentre il sindacato di base Usb annuncia: "Il 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora è il momento di bloccare tutto". A stretto giro anche l'annuncio della Cgil: "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema". "Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". E poi ha annunciato "lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata di venerdì, 3 ottobre". Approfondimento Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sarà sciopero