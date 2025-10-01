Guerra Gaza, Flotilla nella zona da alto rischio: proseguiamo. LIVE

Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE
"Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento " scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social. La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni comunicando che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La premier Meloni invita a fermarsi: "Se forza il blocco navale israeliano, è a rischio il piano Trump"
Flotilla: "Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza"
"Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza", afferma la Global Sumud Flotilla sui suoi social network. "Restiamo vigili, mentre entriamo nell'area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate e/o attaccate", scrive la spedizione. "Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane", si aggiunge.
Flotilla, il livestream in diretta di tutte le imbarcazioni
Dal canale youtube della Global Sumud Flotilla è possibile seguire il livestreaming della navigazione della flottiglia umanitaria mentre si dirige verso Gaza. LIVE
Scuderi (Avs): "L'esercito israeliano sta arrivando"
"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta a 120 miglia nautiche da Gaza, stando agli ultimi aggiornamenti postati dal gruppo. "Non sappiamo quando potremmo riaprire le comunicazioni", ha aggiunto Scuderi che appare con indosso un giubbotto di salvataggio.
Flotilla: avvicinati da navi non identificate, proseguiamo
"Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate" da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate: lo rende noto la spedizione diretta verso la Striscia di Gaza, aggiungendo di essere vicina al limite "delle 120 miglia nautiche dalla costa: vicino all'area in cui le flottiglie precedenti sono state intercettate e/o attaccate". Alcune delle imbarcazioni non identificate che hanno approcciato la spedizione avevano "le luci spente", specifica la Global Sumud Flotilla sui suoi canali social. "I partecipanti" alla spedizione "hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione", viene aggiunto.
Flotilla: entrati in zona alto rischio, allerta droni
"Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore". E' quanto scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social, mentre si dirige verso la Striscia di Gaza.
Ultimo alert da Alpino a Flotilla: "Fregata non andrà oltre"
La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16:30 di ieri, la Alpino si era detta disponibile a "recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferito a bordo".