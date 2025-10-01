Guerra Gaza, Flotilla nella zona da alto rischio: proseguiamo. LIVE

"Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate" da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate: lo rende noto la spedizione diretta verso la Striscia di Gaza, aggiungendo di essere vicina al limite "delle 120 miglia nautiche dalla costa: vicino all'area in cui le flottiglie precedenti sono state intercettate e/o attaccate". “Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento " riferisce inoltre la flotta. La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni comunicando che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La premier Meloni invita a fermarsi: “Se forza il blocco navale israeliano, è a rischio il piano Trump”.

