Ma la missione della Global Sumud Flotilla a Gaza è legale?

Nonostante il Governo italiano abbia scoraggiato gli attivisti a proseguire, le 46 barche rimaste nel Mediterraneo continuano a navigare verso la Striscia. Ora tutti gli occhi sono puntati sulle possibili reazioni di Israele a un’eventuale rottura del blocco navale a Gaza: ma si tratta un’operazione legittima? Secondo Nazzarena Zorzella, vicepresidente Associazione studi giuridici immigrazione, il diritto internazionale approva del tutto la missione. Ecco perché