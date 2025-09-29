Gaza, liberazione ostaggi e ripresa degli aiuti: il piano di Trump

Introduzione
La Casa Bianca ha pubblicato la strategia in 20 punti del presidente degli Stati Uniti per Gaza. In primis, si legge, la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini" che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza". E ancora: "Con lo sviluppo di Gaza e quando il programma di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese sarà portato avanti fedelmente, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e lo Stato palestinese, che riconosciamo come l'aspirazione del popolo palestinese".
Hamas ha però definito "inaccettabile" la figura di "Tony Blair", spiegando che "non accetteremo l'imposizione di una tutela straniera sul nostro popolo". Inoltre "la resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione".
Quello che devi sapere
Entro 72 ore ostaggi liberi
Se le parti accetteranno la proposta di Donald Trump per Gaza, gli ostaggi nelle mani di Hamas saranno liberati entro 72 ore, vivi o morti, si legge nel piano del presidente americano pubblicato dalla Casa Bianca.
Israele rilascerà 250 palestinesi condannati all'ergastolo
In cambio della liberazione degli ostaggi israeliani, Israele libererà 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e più 1.700 cittadini di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre 2023. Inoltre, per ogni ostaggio israeliano i cui resti saranno restituiti, Israele rilascerà i resti di 15 cittadini di Gaza deceduti.
Trump presiederà organismo transizione con Blair
"Gaza sarà governata sotto l'amministrazione transitoria temporanea di un comitato palestinese tecnocratico e apolitico, responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e delle municipalità per la popolazione di Gaza - prevede il piano di Trump - Questo comitato sarà composto da palestinesi qualificati e da esperti internazionali, con la supervisione e il controllo di un nuovo organismo transitorio internazionale, il ‘Board of Peace’, che sarà presieduto e guidato dal Presidente Donald J. Trump, insieme ad altri membri e capi di Stato che saranno annunciati, incluso l'ex Primo Ministro Tony Blair".
La ripresa degli aiuti umanitari
Uno dei punti affronta anche il tema della ripresa degli aiuti umanitari a Gaza in collaborazione con le Nazioni Unite. "All'accettazione di questo accordo - si legge - gli aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia di Gaza. Come minimo, le quantità di aiuti saranno coerenti con quanto previsto dall'accordo del 19 gennaio 2025 riguardante gli aiuti umanitari, compresa la riabilitazione delle infrastrutture (acqua, elettricità, fognature), la riabilitazione di ospedali e panifici, e l'ingresso delle attrezzature necessarie per rimuovere le macerie e aprire le strade". "L'ingresso e la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza - continua il documento - procederanno senza interferenze da parte delle due parti, tramite le Nazioni Unite e le sue agenzie, la Mezzaluna Rossa e altre istituzioni internazionali non associate in alcun modo a nessuna delle due parti. L'apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni sarà soggetta allo stesso meccanismo previsto dall'accordo del 19 gennaio 2025".
Il ritiro di Israele da Gaza
Il piano di pace degli Stati Uniti prevede anche un ritiro graduale delle forze israeliane da Gaza e che le parti si accordino sulla tempistica. "Israele non occuperà né annetterà Gaza”, si legge ancora nel piano. "Con l'instaurarsi del controllo e della stabilità da parte delle Isf, Forze di stabilizzazione internazionale, le Idf, Forze di difesa israeliane, si ritireranno secondo standard, traguardi e tempistiche legate alla smilitarizzazione, concordati tra Idf, Isf, i garanti e gli Stati Uniti, con l'obiettivo di una Gaza sicura che non rappresenti più una minaccia per Israele, l'Egitto o i loro cittadini".
Piano prevede in futuro lo "Stato palestinese"
Inoltre, con l'avanzamento della riqualificazione di Gaza e il "fedele svolgimento del programma di riforma dell'Autorità Palestinese, potranno finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e lo Stato palestinese, riconosciuto come aspirazione del popolo palestinese", si legge nel piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Gli Stati Uniti stabiliranno un dialogo tra Israele e palestinesi per concordare un orizzonte politico di convivenza pacifica e prospera". Inoltre "nessuno sarà costretto a lasciare Gaza, e chi desidera andarsene potrà farlo liberamente e avere la possibilità di ritornare".
Trump: "Siamo più che vicini ad un accordo di pace"
"Siamo più che vicini ad un accordo di pace su Gaza", ha detto poi Donald Trump nella conferenza stampa con Benjamin Netanyahu, sottolineando che "l'Europa è stata molto coinvolta nell'elaborazione del piano per Gaza" e ringraziando i "Paesi arabi e musulmani per il loro contributo". Poi ha aggiunto: Israele avrà "il diritto" e il pieno appoggio degli Stati Uniti di "completare il lavoro di annientamento della minaccia di Hamas", se il gruppo rifiuta il piano di pace.
Netanyahu: "Accetto il piano di Trump per fermare la guerra"
"Accetto il tuo piano per mettere fine alla guerra a Gaza", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Donald Trump, elencando alcune delle principali condizioni previste, aggiungendo che è "coerente con gli obiettivi di Israele". "Oggi stiamo facendo un passo decisivo sia per finire la guerra a Gaza che per preparare il terreno per portare la pace in tutto il Medio Oriente, e oltre", ha aggiunto.
Hamas: "Blair inaccettabile. Resistenza armata nostro diritto"
È arrivata dopo poco la risposta di Hamas, affidata all’alto funzionario Taher al-Nunu: "Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato la formazione di un comitato che non rappresenti alcuna fazione palestinese per gestire gli affari di Gaza dopo la guerra, e non accetteremo l'imposizione di una tutela straniera sul nostro popolo". Inoltre "il nostro popolo è perfettamente capace di gestire i propri affari da solo", ha aggiunto. "La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione. Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese, allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell'entità palestinese", ha detto, in un'intervista al canale qatariota Al-Arabi il funzionario di Hamas Tahir al-Nunu.
