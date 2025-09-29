Gaza, liberazione ostaggi e ripresa degli aiuti: il piano di Trump

È arrivata dopo poco la risposta di Hamas, affidata all’alto funzionario Taher al-Nunu: "Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato la formazione di un comitato che non rappresenti alcuna fazione palestinese per gestire gli affari di Gaza dopo la guerra, e non accetteremo l'imposizione di una tutela straniera sul nostro popolo". Inoltre "il nostro popolo è perfettamente capace di gestire i propri affari da solo", ha aggiunto. "La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione. Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese, allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell'entità palestinese", ha detto, in un'intervista al canale qatariota Al-Arabi il funzionario di Hamas Tahir al-Nunu.



