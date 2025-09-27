Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, il blocco navale israeliano è legale secondo il diritto internazionale?

Mondo fotogallery
9 foto
Getty/Sky TG24

Le norme internazionali non escludono a priori la possibilità di "blocchi navali", ma specificano anche che diventano illegali nel caso in cui la popolazione messa in difficoltà dal blocco non sia adeguatamente rifornita di mezzi di sussistenza. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 26 settembre

Gaza, il blocco navale israeliano è legale secondo il diritto?

Mondo

Le norme internazionali non escludono a priori la possibilità di "blocchi navali", ma specificano...

9 foto

