Onu, il discorso di Netanyahu: "A Gaza finire lavoro al più presto"

"Attorno a Israele c’è una morsa mortale". A dirlo è Benjamin Netanyahu che, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, ha ricordato gli attacchi del 7 ottobre indossando una giacca su cui ha attaccato un qr code per indirizzare al "sito web sulle atrocità". L'intervento del premier israeliano ha spaccato l'Assemblea: decine di delegati hanno abbandonato l'aula prima che prendesse la parola, mentre altri hanno applaudito costantemente durante il suo discorso (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO A GAZA IN DIRETTA). Netanyahu ha colto l'occasione per lanciare un appello ad Hamas: "Deponete le armi, lasciate andare gli ostaggi, tutti, liberateli e fatelo ora. Se lo farete, sopravviverete, altrimenti, Israele vi darà la caccia e vi troverà". Il messaggio è arrivato anche nella Striscia: l'Idf ha infatti preso il controllo dei telefoni dei residenti di Gaza e degli attivisti di Hamas in modo che le parole di Netanyahu fossero trasmesse in diretta dai dispositivi. Poi un passaggio anche sulle prospettive dell'offensiva a Gaza: "Vogliamo finire il lavoro il più velocemente possibile", ha chiarito Netanyahu.