Onu, il discorso di Netanyahu: "A Gaza finire lavoro al più presto"

Il premier israeliano, parlando all'Assemblea Generale, ha lanciato un appello ad Hamas: "Liberate gli ostaggi e deponete le armi. Se lo farete vivrete, se non lo farete Israele vi darà la caccia". E ha bollato le accuse di genocidio come "uno scherzo": "Se non c'è abbastanza cibo a Gaza è perché Hamas lo ruba"
"Attorno a Israele c’è una morsa mortale". A dirlo è Benjamin Netanyahu che, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, ha ricordato gli attacchi del 7 ottobre indossando una giacca su cui ha attaccato un qr code per indirizzare al "sito web sulle atrocità". L'intervento del premier israeliano ha spaccato l'Assemblea: decine di delegati hanno abbandonato l'aula prima che prendesse la parola, mentre altri hanno applaudito costantemente durante il suo discorso (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO A GAZA IN DIRETTA). Netanyahu ha colto l'occasione per lanciare un appello ad Hamas: "Deponete le armi, lasciate andare gli ostaggi, tutti, liberateli e fatelo ora. Se lo farete, sopravviverete, altrimenti, Israele vi darà la caccia e vi troverà". Il messaggio è arrivato anche nella Striscia: l'Idf ha infatti preso il controllo dei telefoni dei residenti di Gaza e degli attivisti di Hamas in modo che le parole di Netanyahu fossero trasmesse in diretta dai dispositivi. Poi un passaggio anche sulle prospettive dell'offensiva a Gaza: "Vogliamo finire il lavoro il più velocemente possibile", ha chiarito Netanyahu.
Netanyahu: "Né genocidio né fame, evacuiamo civili e sfamiamo"
Sulla situazione a Gaza, Netanyahu ha respinto le accuse di genocidio e di carestia, bollandole come uno "scherzo". "Quale Paese che sta commettendo un genocidio cerca di convincere i civili a recarsi in una zona sicura?", ha chiesto. "Ci accusano di affamare deliberatamente Gaza. Israele sta deliberatamente sfamando Gaza. Se non c'è abbastanza cibo è perché Hamas lo ruba", ha aggiunto.
Approfondimento
"Iran minaccia non solo per noi, ma anche per gli Usa"
Ma Netanyahu si è concentrato anche sul ruolo dell'Iran mostrando una "mappa del terrore" e accusando Teheran di stare "rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici". Per questo l'Iran non è una "minaccia solo per Israele, ma anche per gli Usa". Poi, rivolgendosi direttamente a Washington, il premier israeliano ha ringraziato il presidente Trump per "le sue iniziative efficaci". Dopodiché, la richiesta alle Nazioni Unite per il "ripristino delle sanzioni" proprio contro l'Iran.
Approfondimento
Sky TG24
