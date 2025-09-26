Flotilla: no mediazione Italia. Farnesina: meglio non proseguire LIVE

Lesioni traumatiche "insolitamente gravi", tra cui lesioni complesse da esplosione, lesioni da arma da fuoco e ustioni gravi: è questo lo scenario descritto in uno studio britannico condotto da Omar El-Taji per conto dell'International Medical Responders for Gaza e pubblicato dal British Medical Journal. Nell'articolo sono pubblicati dati dettagliati sulle lesioni traumatiche e sulle condizioni mediche riscontrate dagli operatori sanitari internazionali a Gaza durante l'invasione militare in corso. Gli operatori, tutti con precedenti esperienze in zone di conflitto, hanno riferito che il volume, la distribuzione e la gravità dei traumi sono peggiori rispetto a quanto riscontrato in altre zone di guerra. Complessivamente, sono stati segnalati 23.726 infortuni correlati a traumi e 6.960 correlati ad armi. I traumi più comuni sono stati ustioni (4.348, 18%), lesioni alle gambe (4.258, 18%) e lesioni alle braccia (3.534, 15%). Dall'ottobre 2023, Gaza è stata sottoposta a bombardamenti israeliani ad alta intensità e incursioni militari terrestri; si parla di oltre 59.000 palestinesi uccisi e oltre 143.000 feriti, ma queste cifre potrebbero essere più elevate. Per questo totale di 78 medici e infermieri hanno partecipato a un sondaggio sulla loro permanenza a Gaza. Il loro dispiegamento a Gaza è durato dalle 2 alle 12 settimane, per un totale di 322 settimane di assistenza clinica in prima linea. Circa il 70% degli operatori sanitari ha riferito di aver gestito lesioni in due o più distretti anatomici e le esperienze di incidenti di massa sono state diffuse, con il 77% che ha riferito di essere stato esposto a 5-10 eventi e il 18% che ha gestito più di 10 di tali scenari. Le lesioni da esplosivo hanno rappresentato la maggior parte dei traumi correlati alle armi (4.635, 67%), colpendo prevalentemente la testa (1.289, 28%), mentre le lesioni da arma da fuoco hanno interessato le gambe (526, 23%). Gli operatori parlano anche di malnutrizione e disidratazione come condizioni mediche più comuni, seguite da sepsi e gastroenterite. Hanno inoltre segnalato 4.188 persone con malattie croniche che necessitavano di cure a lungo termine. I sanitari hanno spesso descritto le lesioni come insolitamente gravi, tra cui traumi a più arti, fratture craniche esposte e lesioni estese agli organi interni, nonché ustioni gravi, in particolare nei bambini.