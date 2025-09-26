Flotilla: no mediazione Italia. Farnesina: meglio non proseguire LIVE

Guerra Israele, Flotilla: "No mediazione Italia". Farnesina: sconsigliato proseguire. LIVE
La trattativa con Israele resta aperta. L'Italia invia una seconda nave in aiuto dopo gli attacchi alla missione, ma il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: 'In acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza'. Abu Mazen all'Onu: 'Pronti a governare la Striscia senza Hamas e a lavorare con Trump, tutti gli Stati riconoscano la Palestina'
La Flotilla rifiuta la mediazione proposta dal governo italiano sulla consegna degli aiuti a Gaza via Cipro: 'La missione resta fedele all'obiettivo di rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica'. La Farnesina avverte: 'Sconsigliato proseguire: assistenza a chi si ferma in Grecia, gli altri rischiano'. La trattativa con Israele resta aperta. L'Italia invia una seconda nave in aiuto dopo gli attacchi alla missione, ma il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: 'In acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza'. Abu Mazen all'Onu: 'Pronti a governare la Striscia senza Hamas e a lavorare con Trump, tutti gli Stati riconoscano la Palestina'. L'Uefa intanto valuta la sospensione di Israele da tutte le competizioni. 'La decisione è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole', scrive il Times.
Operatori sanitari a Gaza: "Viste lesioni insolitamente gravi"
Lesioni traumatiche "insolitamente gravi", tra cui lesioni complesse da esplosione, lesioni da arma da fuoco e ustioni gravi: è questo lo scenario descritto in uno studio britannico condotto da Omar El-Taji per conto dell'International Medical Responders for Gaza e pubblicato dal British Medical Journal. Nell'articolo sono pubblicati dati dettagliati sulle lesioni traumatiche e sulle condizioni mediche riscontrate dagli operatori sanitari internazionali a Gaza durante l'invasione militare in corso. Gli operatori, tutti con precedenti esperienze in zone di conflitto, hanno riferito che il volume, la distribuzione e la gravità dei traumi sono peggiori rispetto a quanto riscontrato in altre zone di guerra. Complessivamente, sono stati segnalati 23.726 infortuni correlati a traumi e 6.960 correlati ad armi. I traumi più comuni sono stati ustioni (4.348, 18%), lesioni alle gambe (4.258, 18%) e lesioni alle braccia (3.534, 15%). Dall'ottobre 2023, Gaza è stata sottoposta a bombardamenti israeliani ad alta intensità e incursioni militari terrestri; si parla di oltre 59.000 palestinesi uccisi e oltre 143.000 feriti, ma queste cifre potrebbero essere più elevate. Per questo totale di 78 medici e infermieri hanno partecipato a un sondaggio sulla loro permanenza a Gaza. Il loro dispiegamento a Gaza è durato dalle 2 alle 12 settimane, per un totale di 322 settimane di assistenza clinica in prima linea. Circa il 70% degli operatori sanitari ha riferito di aver gestito lesioni in due o più distretti anatomici e le esperienze di incidenti di massa sono state diffuse, con il 77% che ha riferito di essere stato esposto a 5-10 eventi e il 18% che ha gestito più di 10 di tali scenari. Le lesioni da esplosivo hanno rappresentato la maggior parte dei traumi correlati alle armi (4.635, 67%), colpendo prevalentemente la testa (1.289, 28%), mentre le lesioni da arma da fuoco hanno interessato le gambe (526, 23%). Gli operatori parlano anche di malnutrizione e disidratazione come condizioni mediche più comuni, seguite da sepsi e gastroenterite. Hanno inoltre segnalato 4.188 persone con malattie croniche che necessitavano di cure a lungo termine. I sanitari hanno spesso descritto le lesioni come insolitamente gravi, tra cui traumi a più arti, fratture craniche esposte e lesioni estese agli organi interni, nonché ustioni gravi, in particolare nei bambini.
Milei incontra Netanyahu a New York, focus sugli ostaggi a Gaza
Il presidente argentino Javier Milei ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamín Netanyahu a margine della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo rende noto la Casa Rosada in un comunicato diffuso ai media sottolineando che al centro del colloquio c'è stata la situazione degli ostaggi trattenuti a Gaza da quasi due anni. Milei ha ribadito il "fermo impegno" a collaborare per la loro liberazione e la disponibilità a lavorare con Israele in tutte le sedi necessarie. Secondo il capo di Stato argentino, l'incontro ha permesso anche di "scambiare visioni sulla cooperazione scientifica e tecnologica" e di riaffermare la volontà comune di "rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra Argentina e Israele". Dopo il vertice, Milei ha ricevuto un premio dall'organizzazione B'nai B'rith e si è incontrato con il presidente del Congresso mondiale ebraico, Donald S. Lauder, e con il direttore del Consiglio ebraico latinoamericano, Claudio Epelman, prima di rientrare a Buenos Aires.
Operatori sanitari a Gaza: 'Viste lesioni insolitamente gravi'
