Meloni: "Israele ha superato limiti a Gaza. Russia ha calpestato Onu"

"La Russia ha calpestato lo Statuto dell'Onu" con la guerra in Ucraina; a Gaza "Israele ha superato il limite", ma il riconoscimento della Palestina resta legato al rilascio degli ostaggi e all'esclusione di Hamas dai futuri assetti di governo, perché "chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato". Le convenzioni su migrazione e asilo "non sono più attuali" e vanno aggiornate, così come le Nazioni Unite, che devono trasformarsi in "una Casa di vetro". Infine, l'affondo contro le politiche green "insostenibili", accusate di "distruggere" le economie di Europa e Stati Uniti. Con toni netti, Giorgia Meloni ha richiamato l'Assemblea Generale dell'Onu alle proprie responsabilità, spaziando da Gaza all'Ucraina, dalle migrazioni alla riforma delle istituzioni multilaterali. Un discorso durato 16 minuti, pronunciato in italiano, punteggiato da citazioni: quella di Papa Francesco sulla "terza guerra mondiale a pezzi" e quella di San Francesco, "il più italiano dei Santi". Dal palco di New York, ha descritto un mondo "sospeso tra guerra e pace", ricordando che oggi si contano "56 conflitti armati, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale".

Meloni: "A Gaza Israele ha superato limite, non può impedire uno Stato palestinese"

Sul Medio Oriente, Meloni ha riconosciuto che "Israele ha superato il limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese", ma ha ribadito che "è Hamas ad aver scatenato il conflitto" e che "chi ha scatenato la guerra non può essere premiato". La premier ha chiarito che l'Italia continuerà a sostenere la prospettiva dei due Stati, ma con dei paletti: "Il riconoscimento della Palestina deve avere due precondizioni irrinunciabili: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas ad avere qualsiasi ruolo nel governo della Palestina". Per Meloni, "Israele non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo".

Nell'intervento, Meloni ha ribadito la necessità di uscire dallo stallo: "Israele deve uscire dalla trappola di questa guerra. Lo deve fare per la storia del popolo ebraico, per la sua democrazia, per gli innocenti, per i valori universali del mondo libero di cui fa parte". E ha rilanciato il ruolo dell'Italia: "L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio". Non è mancato un riferimento agli sforzi diplomatici degli Stati Uniti: la presidente del Consiglio ha definito "molto interessanti" le proposte discusse dal presidente Donald Trump con i Paesi arabi nelle ultime ore. "Siamo pronti ovviamente a dare una mano", ha promesso.