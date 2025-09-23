Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"

Mondo

Prossimi video

Trump all'Assemblea Generale Onu: "Riconoscere Palestina è fare regalo ad Hamas"

Mondo

Trump all'Assemblea Generale Onu: "Europa non deve acquistare petrolio russo"

Mondo

Macron chiama Trump a New York: "Bloccato in strada per il tuo corteo"

Mondo

Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "Cambiamento climatico è uno scherzo"

Mondo

Ilaria Salis, commissione eurocamera nega la revoca dell'immunità

Mondo

Trump all'Assemblea Generale dell'Onu: "L'Europa è invasa dai migranti illegali"

Mondo