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Sky Cube 13/03 Guerra Iran, cosa c'entrano i droni ucraini?

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Nella guerra dei droni, l'Ucraina è diventata un punto di riferimento in termini di avanguardia tecnologica. Ora il Paese si sta muovendo per il supporto a Paesi del Golfo nella difesa contro i droni iraniani. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Jacopo Arbarello, inviato di Sky TG24 in Ucraina.

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