Meloni sul caso Flotilla: "Irresponsabile entrare in teatro di guerra"

Durante una conferenza stampa a New York, la premier ha definito l’iniziativa “gratuita, pericolosa, irresponsabile” e ha sottolineato che non serve rischiare la propria incolumità. Ha poi spiegato che Tajani sta lavorando a una mediazione alternativa tramite Cipro e il patriarcato latino di Gerusalemme. La presidente del Consiglio poi ha parlato anche delle tensioni Russia-Ue nel contesto della guerra in Ucraina e del clima di tensione nella politica italiana

Durante una conferenza stampa a New York prima del suo intervento all'Onu, la premier italiana Giorgia Meloni ha commentato la vicenda della Global Sumud Flotilla, la barca carica di aiuti diretta a Gaza, che ha denunciato più volte attacchi con droni da parte di Israele. La presidente del Consiglio ha definito la missione "pericolosa" e "irresponsabile". Per Meloni "non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani". La premier non ha mancato di condannare anche l'attacco che ha subito Flotilla questa notte, rivelando che nell'esecutivo "stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità".

"Tajani lavora ad altra proposta per dare aiuti a Gaza" La premier ha inoltre spiegato che sul piano della mediazione il governo sta lavorando a un'alternativa. "Tajani sta lavorando a un'altra proposta di mediazione che è consegnare questi aiuti a Cipro, al patriarcato latino di Gerusalemme che si assume la responsabilità di consegnarli. È una proposta sulla quale mi pare ci sia il consenso del governo cipriota, del governo israeliano, ovviamente del governo italiano. Stiamo aspettando una risposta dalla flottiglia. E io qui davvero faccio un appello alla responsabilità di tutti, perché non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo", ha aggiunto. Secondo quanto appreso dall'Ansa, l'ipotesi su cui si è attivato il Patriarcato latino di Gerusalemme è che gli aiuti dalla Flotilla vengano consegnati alle parrocchie del Patriarcato latino a Cipro, da qui trasferirli al porto di Ashdod in Israele e poi, attraverso un corridoio aperto dalle Misericordie, farli arrivare a Gaza.

"Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo" "Io non sono stupida: quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano. Trovo oggettivamente irresponsabile usare la sofferenza a Gaza per attaccare il governo", ha poi polemizzato Meloni. Poi ha aggiunto di essere "stupita dalla reazione dell'opposizione" alla posizione sul riconoscimento dello Stato di Palestina a delle condizioni poste. "Penso che sia una posizione molto seria: siamo disponibili a riconoscere la Palestina ma non a fare un favore ad Hamas". Sempre riguardo alla Flotilla, Meloni ha sottolineato che il ministro della Difesa Crosetto "ha autorizzato la nave Fasan ad avvicinarsi" alla Flotilla "per garantire se necessario soccorso e assistenza", ma "non è previsto l'uso della forza militare".

Meloni: "Escalation conviene a Putin, non cadere in trappole" Meloni si è soffermata anche sulla guerra in Ucraina e le tensioni tra Mosca e l'Ue. Per la premier quelle russe sono "provocazioni" e "penso sia importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solo a Putin e alla Russia che sono oggettivamente in difficoltà. Io penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per non cadere in queste trappole. Poi è evidente che quando c'è un aereo militare che può rappresentare una minaccia, che sorvola il proprio spazio aereo, si abbatte: questo prevedono le norme. Non che questo significhi automaticamente un'escalation", però "io penso che noi dobbiamo fare tutto per evitare l'escalation", specificando che Mosca sta "aumentando queste provocazioni". Riguardo alla strategia di Trump sull'Ucraina e sulla Russia, la premier ha detto: "Io mi fido di tutti quelli che cercano di trovare delle soluzioni efficaci e continuo a lavorare positivamente perché si possano trovare delle soluzioni efficaci ai diversi conflitti in corso".

"Il clima si deteriora anche per silenzio opposizione" Parlando delle tensioni politiche in Italia, Meloni ha spiegato di ritenere "che ci sia un problema di un clima che si sta deteriorando. Penso che ci sia anche un problema di giustificazionismo e di silenzio rispetto a quello che accade. Penso che anche le accuse che vengono rivolte in Parlamento contribuiscano a creare questo clima. Perché è ovvio che se un parlamentare ti dice che tu sei complice di genocidio, che cosa ti deve dire il cittadino comune? Autorizza o non autorizza a utilizzare certi temi? Quindi io richiamo alla responsabilità". La premier ha sottolineato: "Quello che vedo sono le mie immagini che vengono bruciate per strada e non quelle degli esponenti della sinistra, che sono esponenti che in televisione invitano gli italiani a venire sotto casa mia per dirmi che sono un'assassina. Io vengo definita quotidianamente complice di quello che accade a Gaza, che ho le mani sporche di sangue e che sono un'assassina". La presidente del Consiglio ha detto di non ricordare "di aver mai dato dell'assassino ai miei avversari quando ero all'opposizione. Perché quando tu dici al mondo, in un contesto come quello nel quale ci troviamo, che il Presidente del Consiglio è un assassino, che il ministro degli Esteri è un assassino, il rischio che qualcuno che forse non ha tutte le rotelle a posto domani decida di risolvere questo problema viene in mente o non viene in mente? Sono le nostre sedi che vengono imbrattate e via discorrendo".