Fenix 2025, Meloni chiude la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia

Ieri il minuto di silenzio per l'attivista Kirk

Nella giornata di ieri, sabato 20 settembre, a Fenix si è tenuto un minuto di silenzio e una standing ovation in memoria dell'attivista di destra Charlie Kirk, ucciso in Utah con un colpo d'arma da fuoco dal 22enne Tyler Robinson. "Qualche giorno fa ci ha fatto incredibilmente male veder negato dalla presidenza del Parlamento Ue quel minuto di silenzio per Kirk. È stato come ucciderlo due volte. Vi chiedo di onorarlo noi con un minuto di silenzio", hanno esortato dal palco di Gioventù Nazionale. I militanti hanno anche esposto uno striscione con scritto: "Voglio essere ricordato per la mia fede e il mio coraggio. Charlie Kirk".

Lollobrigida: "Il fondo della sovranità alimentare è una garanzia"

Sabato, a Fenix, è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida. "Lo scorso anno abbiamo raccolto un record storico nell'esportazione del vino con 8 miliardi e 100 milioni di euro; siamo la prima nazione produttrice, la seconda nel mondo in termini di valore, e puntiamo al primo posto. Mai nessuno come questo governo nella storia repubblicana ha investito come noi sull'agricoltura: 13 miliardi di euro in tre anni", ha sottolineato. "Tra i provvedimenti in discussione in Parlamento c'è il Coltiva Italia, "che prevede investimenti a favore delle filiere in difficoltà, con 300 milioni di euro sugli allevamenti, 300 milioni di euro per l'olio extravergine contro le malattie delle piante e 300 milioni di euro sul Fondo della sovranità alimentare". Tale fondo, ha spiegato Lollobrigida, serve a garantire la nostra nazione e la sua resilienza a prescindere da eventi contingenti esterni", come il Covid o la guerra in Ucraina. "Noi l'abbiamo messa in campo e abbiamo convinto l'Ue a inserire la sovranità alimentare come obiettivo strategico", ha evidenziato il ministro.

Giuli: "Promuoviamo il cinema, purché non sia fantasma"

Nella giornata di sabato, a Fenix 2025, è intervenuto anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "La cultura di destra non ha complessi di inferiorità, è intesa come funzione sociale, disposta al dialogo e al confronto e mette in gioco le proprie risorse", come dimostra "la scelta di Manuela Cacciamani alla guida di Cinecittà. Non c'è alcun rischio di fallire, valorizziamo persone ed energie che reputiamo all'altezza delle sfide, promuoviamo il cinema senza guardare alla tessera elettorale di chi lo fa, purché sia buon cinema e non cinema fantasma, e i vostri soldi non vengano buttati via come successo finora", ha detto Giuli. "La Mostra di Venezia è stata aperta da Sorrentino, non mi interessa sapere per chi vota Sorrentino. Alla guida dell'Egizio c'è Christian Greco, che non proviene da destra ma è uno dei migliori. Tutto ciò non ci impedisce di scegliere eccellenze che abbiano requisiti e qualità per dimostrare che non ce n'è per nessuno", ha sottolineato il ministro.